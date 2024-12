Zvezdniška igralca v newyorškem taksiju

Zunaj je že tema, ko na enem od izhodov newyorškega letališča JFK v taksi sede Girlie, mlajša plavolasa ženska, ki je priletela iz zvezne države Oklahoma in zaprosi taksista, da jo odpelje proti Manhattnu. Vozniku taksija je takoj jasno, da potnica živi v mestu, ker ne sprašuje po ceni prevoza, saj dobro ve, da gre pri tem za že v naprej domenjen pavšal. A kmalu se zapleteta v pogovor o pomembnih odnosih v njunem življenju.

Tako se začenja najnovejši film ameriške režiserke Christy Hall z naslovom Daddio (Una notte a New York, Newyorška noč), ki je ob prehodu iz starega v novo leto na ogled v kinodvoranah po Italiji, tudi v naši deželi.

Taksist Clark si očitno želi pogovora, a tudi Girlie, ki je pravkar sedla na sedež za njim, ni žal izmenjati nekaj besed. Na namige moškega, ki sedi za volanom, rezervirana informatičarka odgovarja vljudno in nekatera vprašanja jo celo zabavajo. Še več: ob odgovarjanju ji je prijetno, ker se očitno odtuji od telefonskih sporočil, s katerimi vanjo nekdo neprestano dreza. Ljubimec ali partner. Girlie se z veseljem spusti v pogovor z neznancem, ki pa ji v tistem času in prostoru očitno postavlja primerna vprašanja.

Prvenec ameriške scenaristke in po novem tudi režiserke Christy Hall se ponaša z nastopom dveh izrednih igralcev, Seanna Penna (Clark) in Dakote Johnson (Girlie). Celotna pripoved, ki je nastala kot gledališko besedilo, pravzaprav sloni na obeh zvezdnikih, ki z mestom New York sooblikujejo zanimivo zgodbo. Pripoved, ki se navidez slučajno, a v resnici zelo premišljeno dotika življenja vsakogar.

Celovečerec Daddio, posnet v pičlih šestnajstih dneh, je zelo govorjen film, povsem postavljen v zaprt avtomobilski prostor, ki postane kmalu tudi spovednica in kraj globokega dialoga med taksistom in mlado stranko. Usoda dialog naposled podaljša, saj gost promet in nesreča na progi upočasnita potovanje, a tudi čas osebnih in težkih izpovedi, kar omogoči tujcema, da se še bolj približata. Junaka se v anonimnosti, ki jo zagotavlja takšno srečanje, lotita marsikaterega argumenta, od ljubezni do življenja, nasilja, tudi patriarhalne vzgoje, ki bi jih najbrž drugače prezrla ...

Una notte a New York (Daddio)

Država: ZDA, 2024

Režija: Christy Hall

Igrata: Sean Penn in Dakota Johnson