BIO, EKO in ZDRAVO

Kako zapisujemo besede, ki se začenjajo z bio ali eko, npr. BIO izdelki ali EKO čistila?

To je odlično vprašanje za začetek novega leta, ko novoletne zaobljube o zdravi prehrani (povečini povezane z željo po zniževanju telesne teže) še močno odzvanjajo v naših hrepenečih glavah in srcih. Obenem pa je vprašanje tudi aktualno, saj v zdravo prehrano in življenje nasploh vlagamo vedno več pozornosti in energije.

S svojim zapisom ste v bistvu zastavili dve vprašanji, in sicer:

- ali zveze z eko in bio pišemo skupaj ali narazen ter

- ali bio in eko pišemo z velikimi črkami.

Začnimo kar s prvim delom vprašanja, ki je nekoliko težji. Pri zapisu skupaj ali narazen je v rabi kar nekaj zadreg, vse pa je odvisno od tega, ali gre pri zvezah, ki se začenjajo z bio- in eko-, za zloženke ali pa sta ti besedici nesklonljiva pridevnika, kar se pogosto dogaja predvsem v novejših besedilih. Zelo poenostavljeno lahko rečemo naslednje:

a) Če imamo zloženko, ki se začne z bio ali eko, jo po sistemu slovenskega jezika pišemo skupaj, saj slovnica ne dopušča stave samostalnik + samostalnik, kadar prvi element definira drugega (npr. bio energetik -> bioenergetik).

b) Če sta eko in bio uporabljena kot nesklonljiva pridevnika, pa je pisanje narazen dopustno (npr. eko mlečni izdelki, bio in eko izdelki). Če želimo preizkusiti, ali lahko določeno zvezo pišemo narazen, se poskusimo vprašati: »Je ta _________ bio/eko?« Če si lahko zastavimo tovrstno vprašanje, potem lahko zvezo pišemo narazen.

Če povemo poenostavljeno: kadar sta bio in eko rabljena kot dopolnili za tip oz. vrsto, bodisi pridelave, izdelka ali česa podobnega, potem naj bi ju pisali skupaj. Če pa mislimo lastnost (da je nekaj pač bio ali eko), pa lahko ti dve besedi pišemo s presledkom. V rabi se pojavljajo različne variante, saj je, iskreno povedano, precej težko razlikovati, kdaj gre za vrsto, kdaj pa za lastnost nečesa. Lahko pa v rabi vidimo, da je zapis poenoten pri zvezah, ki so nekoliko starejšega izvora (recimo ekologija, bioenergetik ipd.). Te zveze so dosledno pisane skupaj, pri novejših pa je težav in omahovanja že bistveno več, tudi pri zloženkah, ki bi jih morali pisati skupaj (npr. biodizel : bio dizel, biogorivo : bio gorivo ipd.).

Najpogostejše zveze z bio, ki se pišejo narazen v spletnih besedilih, so tako bio odpadek, bio hrana, bio izdelek in pa celo bio eko ter bio kanta, medtem ko so najpogostejše zveze z eko: eko sklad, eko patrulja, eko maraton, eko kmetija in eko hrana. Vse od teh zvez bi lahko utemeljeno pisali tudi skupaj.

Kar pa se tiče zapisa z velikimi črkami, ta ni potreben, prav tako pravopisno ni dopusten, saj ne gre za kratico. Povečini gre v takih primerih za stilizirano rabo za tržne namene.

Vsem bralcem Primorskega dnevnika želimo čim bolj bio in eko ter nasploh zdravo leto 2021!