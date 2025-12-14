Derbi v Štandrežu, Soča SloVolley v Nabrežini

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Štandrežu: Juventina – Kras Repen
PROMOCIJSKA LIGA
14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Ol3
1. AMATERSKA LIGA
14.30 v Trstu, Ul. Locchi: Sant’Andrea San Vito – Sovodnje
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Mošu: Mossa – Zarja
3. AMATERSKA LIGA
14.30 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Pro-Secco Primorje
14.30 v Vilešu: Villesse – Vesna
14.30 v Trebčah: Primorec – Domio B
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Casalserugo
MOŠKA D-LIGA
17.00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Altura