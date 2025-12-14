VREME
DANES
Nedelja, 14 december 2025
Iskanje
Športna nedelja

Derbi v Štandrežu, Soča SloVolley v Nabrežini

Derbi med Juventino in Krasom se bo začel ob 14.30. Na domačem igrišču tudi Sistiana Sesljan

Jan Grgič |
FJK |
14. dec. 2025 | 11:03
    Derbi v Štandrežu, Soča SloVolley v Nabrežini
    Z lanskega derbija med Krasom in Juventino v Repnu (ARHIV)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Štandrežu: Juventina – Kras Repen

PROMOCIJSKA LIGA

14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Ol3

1. AMATERSKA LIGA

14.30 v Trstu, Ul. Locchi: Sant’Andrea San Vito – Sovodnje

2. AMATERSKA LIGA

14.30 v Mošu: Mossa – Zarja

3. AMATERSKA LIGA

14.30 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Pro-Secco Primorje

14.30 v Vilešu: Villesse – Vesna

14.30 v Trebčah: Primorec – Domio B

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Casalserugo

MOŠKA D-LIGA

17.00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Altura

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: