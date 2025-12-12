Termin hišna imena v italijanščini

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Moje vprašanje mogoče ne sodi povsem v vaš kontekst, saj me zanima prevod v italijanščino. Termin hišna imena pogosto srečam v domoznanski literaturi v slovenščini, v italijanščini pa nanj nisem naletel še nikoli. Upam, da boste vseeno lahko odgovorili. Za odgovor se vam vnaprej lepo zahvaljujem.

Zemljepisna imena (toponimi), ki jih v okviru imenoslovja (= onomastika) in drugih vej jezikoslovja poleg skupine imen bitij (bionimi) in stvarnih imen (hrematonimi) uvrščamo v skupino lastnih imen, nedvomno in razumljivo žanjejo veliko zanimanja. Tudi in predvsem za narodne ali jezikovne manjšine so ta izredno pomemben znak navzočnosti na določenem območju.

Hišna imena so na neki način poseben slovenski pojav. O tem priča, denimo, že uvrščenost seznama slovenskih hišnih in ledinskih imen na avstrijskem Koroškem na Unescov seznam svetovne nesnovne dediščine. Uvrščena pa so tudi v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine. Ustrezen italijanski prevod termina ali morda celo njegovo sopomenko z latinsko osnovo bomo tako na spletu iskali zaman. Če ledinska imena vendarle sodijo pod oznako agronimov (imena obdelovalnih zemeljskih površin) ali delno tudi v podskupino tako imenovanih leimonimov (imena pašnikov in travnikov), bomo tudi v strokovni literaturi težko našli ustrezen prevod za hišna imena. V angleščino ga najpogosteje prevajajo kot house names in je v tem smislu tudi ustaljeno, čeprav ga ne gre mešati s konceptom tako imenovanih domonimov oziroma imen zgradb. Hišna imena, čeprav jih strokovnjaki uvrščajo v skupino zemljepisnih in ne osebnih imen, imajo delno podobno poimenovalno funkcijo kot priimki. In v tem smislu je bil oblikovan tudi ustrezen prevod v italijanščino. V monografiji Lipalja vas in njena slovenska govorica (ZRC SAZU 2026) smo naleteli na prevod poglavja dr. Mateja Šeklija Hišna imena v Lipalji vasi, ki se glasi: Soprannomi famigliari a Laglesie San Leopoldo. Odgovor na vaše vprašanje je torej soprannomi famigliari.

Ob tem naj opozorimo tudi, da toponomastika v slovenščini in v italijanščini pomeni ‘vedo o toponimih’ in ne zbirke teh imen, čeprav jo v poljudnem sobesedilu pogosto uporabljamo tudi v tem smislu.