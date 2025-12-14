Občani predložili 37 projektnih predlogov

Na spletni strani Občine Dolina je od 9. decembra (in vse do 31. decembra) objavljenih 37 projektnih predlogov, kar so jih občani predložili v okviru participativnega proračuna 2025. Vsak je utemeljen in ponuja predvideno vrednost projekta.

Komisija za nadzor in koordinacijo je v petek zaključila s preučitvijo njihove dejanske in zakonske izvedljivosti ter preverjanjem ali so že vključeni v druge občinske načrte. »Jutri bo občina javila, koliko od prejetih projektov je bilo izbranih in koliko jih je bilo zavrnjenih, z obrazložitvijo seveda,« je povedal dolinski župan Aleksander Coretti in dodal, da imajo predlagatelji zavrnjenih projektov potem 10 dni časa za vložitev pritožbe, se pravi do 25. decembra. Komisija bo nato preučila prejete pripombe in morebiti spremenila predloge, od 7. januarja pa bodo na svoj račun prišli občani Občine Dolina. Po spletu - s prijavo z digitalno identiteto na podlagi aplikacije SPID ali z elektronsko osebno izkaznico - bodo namreč lahko glasovali za tiste predloge, ki se jim zdijo najboljši oz. najbolj potrebni in bodo potem lahko financirani z deležem, ki ga občina namenja participativnemu proračunu. Predstavitev zmagovalnih projektov bo februarja v boljunskem gledališču Prešeren.

Coretti je ocenil, da je zelo zadovoljen s predlogi, ki so kakovostni in dokazujejo prizadevanja občanov za izboljšanje življenja na domačem ozemlju.