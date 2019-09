Čas je za spremembo

Etične izbire – Naložba za prihodnost. To je tema, izbrana za dogodek, ki bo v sredo, 25. septembra, ob 20. uri v Veliki dvorani Sisse – Mednarodne visoke šole za napredne študije v Trstu. Glavni gost večera bo Predsednik Italijanske meteorološke družbe, znanstveni novinar RAI in Stampe Luca Mercalli, ki bo spregovoril o pomenu zaščite okolja in etičnih izbirah za varovanje našega planeta.

Dogodek, ki bo nastal v organizaciji ZKB – Zadružne kraške banke Trst Gorica in v sodelovanju z Gruppo Cassa Centrale in NEF, cilja na ozaveščanje javnosti o temi, ki nas zadeva vse. Globalno segrevanje namreč povzroča ekstremne meteorološke pojave, kot so poplave, suše, zmanjševanje ledenikov in višanje morske gladine; vsi ti problemi resno ogrožajo blagostanje naših otrok in vnukov. Zaradi tega nas Mercalli vabi k temu, da prispevamo k dobremu počutju našega planeta z malimi dnevnimi izbirami.

Kakšna prihodnost nas čaka? Kako se bomo morali odločati? Trajnostni razvoj zahteva ravnovesje med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi cilji in zaradi tega so temeljnega pomena široko javno sodelovanje, prenos znanja za ustvarjanje zavesti in da se omogoči vsem posameznikom, da se odločajo na podlagi objektivnih informacij.

»Ustvarjanje okoljske zavednosti in ozaveščanje k individualni odgovornosti so temeljne akcije, zato vabimo v naše čudovito mesto – Trst – enega največjih poznavalcev tega področja. Iskanje odgovorne in trajnostne rasti ozemlja, v katerem je banka dejavna, je temeljna točka našega Statuta in našega vsakdanjega delovanja,« je izjavil Adriano Kovačič, predsednik ZKB-ja.

Udeležba na simpoziju je odprta javnosti in brezplačna na podlagi registracije prek portala eventbrite.