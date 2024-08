Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Dober dan, imam kratko vprašanje: ChatGPT – da ali ne?

Že leto pa pol živimo v krasnem novem svetu generativne umetne inteligence. S splavljenjem prve edicije pogovorobota ChatGPT konec novembra 2023 je bila internetna krajina deležna poplave vsebin, ki jih generirajo veliki jezikovni modeli. Uporabniki in uporabnice lahko danes zlahka dostopamo do brezplačnih različic omenjenih agentov – poleg ChataGPT so med najbolj znanimi še Google Gemini, Claude AI in Microsoft Copilot, če jih omenimo le nekaj.

Veliko uporabnikov je s testiranjem teh modelov ugotovilo, da ne gre za nič kaj preveč posebnega. Odgovori so formulaični, togi, model nas pogosto ne posluša in piše stvari po svoje, občasno se pojavljajo neresnice oziroma tako imenovane halucinacije. Toda ... ali so ta orodja res tako slaba?

Za nazornost bomo uporabili alegorijo lopate. Če kakovost delovanja umetne inteligence primerjamo s prekladanjem peska, gre tu za interakcijo med nami (tistimi, ki vihtimo lopato) in orodjem (lopato). Peska ne bomo dobro prekladali, če bomo lopato držali »za glavo«. Orodje je samo toliko dobro, kolikor ga mi znamo uporabljati.

Interakcija z umetnointeligentnim orodjem poteka na visokem nivoju in občutek imamo, da stroj razume naša vprašanja – vsaj v praksi se zdi, da jih. Obstaja torej nekaj primerov dobre prakse, ki zagotavljajo, da bo naše orodje delovalo kar se da optimalno:

• Uporabimo angleščino

º Modele urijo v angleščini, zato so običajno rezultati v angleškem jeziku boljši od rezultatov v italijanščini ali slovenščini.

• Pogovorobotu dodelimo vlogo in mu damo jasna navodila

º Napišemo: »Imaš vlogo XY in tvoja naloga je [...].« Informacije podajamo jasno in strnjeno, ne vnašamo nasprotujočih argumentov. Uporabljamo čim manj negacij.

• Zahtevamo, da nam umetna inteligenca sama postavi vprašanja za dodatni kontekst in razumevanje naloge, ki jo mora opraviti

º Jasno odgovorimo na vsa podvprašanja.

• Ukaz gradimo postopoma

º Za najboljše rezultate je najbolje nuditi eno pomembno informacijo naenkrat, ki je kar se da dobro ubesedena in informirana.

• Če se zapletete, vprašanje ponovimo v »svežem« pogovoru

º Če se stroj ujame v zanko, ga ne skušajmo prepričati v svoj prav. Začnimo znova; na točki, kjer se je zapletlo, dajmo jasnejša navodila.

• Rezultate VEDNO preverimo

º Modeli nudijo odgovore, ki običajno pritrdilno odgovarjajo uporabniku, občasno pa se tudi zgodi, da si v svoji (zmotni) samozavesti izmišljujejo podatke.

Želimo vam veliko uspešnega in lažjega dela z umetnointeligenčnimi asistenti. Pa naj vam dobro služijo!