Dežela pridnih

In to je odlično vprašanje – ne zgolj samo zaradi tega, ker je tema zanimiva in pogosto tudi polemična, temveč tudi zato, ker se je ravno letos ob izbruhu koronavirusa moèno spremenilo naše dojemanje dela, zlasti pa dela od doma . Ne verjamete na besedo? Pa poglejmo številke, in sicer količino vse spletne dejavnosti, vezane na koncept dela od doma . Kot prikazuje graf za zadnjih pet let, se je veliko dela letos prestavilo iz pisarn v naše domove, gotovo pa ga bo veliko tam tudi ostalo.

Avtorja tokratne jezikovne pošte je razveselilo pismo bralca, ki se je navdušil nad nekoliko bolj matematičnim pristopom k jeziku in vsemi skritimi rečmi v njem, ki jih lahko z računalniškimi metodami zbezamo na plano. Tako je na naš naslov prispelo vprašanje, kako (podobno ali drugače) se v slovenskem in italijanskem jeziku odslikava delo .

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

Preden pa se podamo na kratko študijo slovenske in italijanske marljivosti, pa nekaj splošnih in umestitvenih številk. Slovenija in Italija sta po delovni vnemi namreč na nasprotnih koncih povprečja – Slovenci delamo 41,4 ure na teden, Italijani 40,7 ure, medtem ko je evropsko povprečje pri 41,1 ure. Razlika se na prvi pogled ne zdi prav velika, a če upoštevamo, da ima leto 2020 dolgih 255 delovnih dni, bi na letni ravni in v normalnih razmerah Slovenci letos v službi preživeli en mesec več.

Pa se to vidi tudi v jeziku? Preverimo z najpogostejšimi samostalniki v slovenščini in italijanščini, in sicer v dveh zajetnih zbirkah spletnih besedil. Rezultati so podani za vse oblike samostalnikov (tj. v vseh sklonih) in so morda nekoliko presenetljivi, saj lahko vidimo, da je pri obeh jezikih delo na 5. mestu (kot zanimivost omenimo, da v najsodobnejši nemški zbirki spletnih besedil delo najdemo šele na 39. mestu, medtem ko v nemščini med petimi najpogostejšimi samostalniki najdemo tudi evro, in to celo na 2. mestu).