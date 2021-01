Dobimo se na Zoomu

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Pozdravljeni, upam, da ne postavljam že postavljenega vprašanja. Čisto aktualna tema, ki mi občasno greni življenje: Sestanek bo potekal po Zoomu. Sestanek bo potekal na zoomu. Sestanek bo potekal preko zooma. Po/na/preko oz. Zoom/zoom oz. Skype/skype. Kako sklanjamo Skype? Hvala za razmislek.

A se slišimo? Tako po novem začenjamo srečanja. Privadili smo se različnim aplikacijam oz. komunikacijskim orodjem, srečujemo se na spletnih sestankih in konferencah, vabila na videokonferenčna srečanja so postala del našega vsakdana. Ne preseneča torej, da se je zoom znašel v finalnem izboru za besedo leta, in sicer zapisan z malo začetnico, če gre za vrstno poimenovanje.

V primeru besedne zveze, ko imamo občno poimenovanje (npr. platforma, aplikacija, orodje) in ime izdelka (npr. Skype, Zoom ipd.), lastno ime pišemo z veliko začetnico: Dobimo se na platformi Zoom. Sestanek bo potekal po aplikaciji Zoom. Z veliko bomo torej pisali takrat, ko ni dvoma, da gre za točno določeno lastno ime. Izposodili si bomo primer iz ePravopisa: Direktor Skypa je povedal, da je bila napaka prisotna v sistemu od izida programa. Ko pa boste prijateljici potožili, da vaši otroci odraščajo ob zoomu, boste uporabili malo začetnico, saj govorite na splošno in ni čisto jasno izraženo, katero aplikacijo uporabljajo (verjetno uporabljajo različne).

V vprašanju ste navedli različne predloge, poglejmo si rabo. Na bomo uporabili, ko imamo mislih digitalni prostor, kjer se bomo srečali: Dobimo se na platformi Zoom. Če pa želimo izraziti, da bo sestanek potekal s pomočjo aplikacije Zoom, bomo zapisali: Srečanje bo potekalo po Zoomu. Predlog preko (prek) v pomenu »izražanje sredstva, posrednika« se je v slovenskem jezikoslovju do nedavnega zavračalo in popravljalo v po (Obvestila vas bom prek e-pošte. -> Obvestila vas bom po e-pošti.), vendar pregled rabe kaže, da njegova pogostnost narašča, predvsem v povezavi s spletnimi storitvami.

S sklanjanjem besede Zoom/zoom ne bomo imeli težav, pri Skypu/skypu pa moramo biti malo bolj pozorni: Skype je zanesljiva videokonferenčna aplikacija. Skypa ne uporabljam. Proti Skypu sem, ni mi všeč. Uporabljam Skype in še veliko drugih aplikacij. Dobimo se na Skypu. S Skypom nimam nikoli težav.

Zdaj pa naj bo tega skajpanja in zumanja dovolj (menda sta glagola že nova žargonizma) in raje s kom poklepetajmo v živo.