Glasuj za decembrsko Osebnost Primorske!

Dark Theme

V zadnjem letošnjem mesečnem izboru Osebnost Primorske se družijo umetnostna zgodovinarka in konservatorka, medicinska sestra na covid oddelku, dolgoletni tajnik Sindikata slovenske šole, vodja ekipe EPK GO!2025 in mama treh otrok z avtizmom. Kdo bo sklenil venček letošnjih primorskih junakov, bo znano prihodnji četrtek, zadnjega v letu. Glasove zbiramo do ponedeljka, 28. decembra, opolnoči.

Minka Osojnik

Minka Osojnik Za slovensko umetnostno zgodovino zelo dragocene srednjeveške freske v cerkvi Žalostne Matere božje v Dolenji vasi pri Senožečah so bile že zelo poškodovane. Še naprej bi bile izpostavljene neizprosnemu zobu časa in posledicam neustreznih starih obnov, če ne bi na pobudo krajanov konservatorka Minka Osojnik hitro ukrepala ter z veliko mero strokovnosti in vključitvijo kulturnega ministrstva ter Restavratorskega centra pristopila k sanaciji. Tako stenske poslikave kakor skrlato streho so z njenim vodenjem in usmerjanjem strokovno obnovili v izvirno stanje. Osojnikovi je za obnovi v Dolenji vasi in Podnanosu konservatorsko društvo lani podelilo Steletovo priznanje.

Sonja Leskovar

Sonja Leskovar Sonja Leskovar je medicinska sestra na covidnem oddelku šempetrske splošne bolnišnice, kjer sprejemajo paciente iz vse Slovenije. Njen delovnik ima 12 ur. Kot velika ljubiteljica športa in ultramaratonka v službo priteče iz Nove Gorice, kjer je doma. Maska, očala, vizir in kapa ter kombinezon s kapuco, na rokah pa dvojne rokavice - to so deli njene delovne oprave v rdeči coni, a pacienti tudi skoznjo vidijo njen nasmeh. Sonja v vseh razmerah obožuje svoj poklic, tudi v izrednih razmerah, ki jih lahko prinese epidemija. Opravlja ga s srcem. Da rada pomaga, vedo o njej povedati vsi, ki jo poznajo ali so z njo že sodelovali v kakšnem dobrodelnem projektu.

Joško Prinčič

Joško Prinčič Joško Prinčič je človek številnih zanimanj in s posebnim čutom za društveno udejstvovanje med Slovenci v Italiji. Poučeval je na slovenskih šolah in bil tudi ravnatelj. V prostem času je bil aktiven ob odbojkarskih igriščih, kot velik ljubitelj fotografije in večkrat nagrajen fotograf je bil med soustanovitelji fotokluba Skupina 75. Že desetletja pa je tudi “obraz” Sindikata slovenske šole, stanovske organizacije, ki vse od leta 1957 ščiti interese slovenskih šolnikov in šole v Italiji. Zlasti vztrajnosti in prizadevanju dolgoletnega deželnega tajnika gre zahvala, da je italijanska država po 26 letih sindikatu priznala vlogo, ki mu pripada: od 1. septembra letos imajo tudi slovenski šolniki v Italiji pravico do svojega poklicnega predstavnika.

Neda Rusjan Bric

Neda Rusjan Bric Neda Rusjan Bric je bila med pobudniki za kandidaturo Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025 in je tudi strokovno vodila skupino, ki jo je pripravljala. Nastajala je pod sloganom Brez meja. Povezali so celotno območje od izvira do izliva Soče in v skupna prizadevanja vključili tudi Gorico v Italiji. S tem so povezali zgodovinsko opredeljen skupni kulturni prostor in med več mesti, ki so se potegovala za ta prestižni naziv, uspeli. Nova Gorica in Gorica bosta čez pet let Evropska prestolnica kulture, kar pomeni velik razvojni potencial. Neda Rusjan Bric je s sodelavci izkazala veliko strokovnost, energijo in odločenost izpeljati izjemno zahteven projekt, ki bo prostor neizbrisno zapisal na evropski zemljevid.

Barbara Vetrih Bolčina