Glasuj za novembrsko Osebnost Primorske!

Mati šestih otrok, učiteljica in prostovoljka Valentina Kobal pooseblja duha prostovoljstva v koronačasu. Predsednica Društva mladih Slovencev v Italiji Neža Kravos nagovarja mlade k aktivnejši vlogi. Spodbujevalec branja Igor Saksida na drzen način mladim približuje klasično literaturo. Raziskovalka Suzana Todorović je istrska narečja zbrala v dvojezičnem Istrskobeneškem jezikovnem atlasu. To so kandidati, ki se potegujejo za naziv osebnost Primorske meseca novembra. Kdo bo prejel največ glasov bralcev, poslušalcev in komisije Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper, Primorskega dnevnika in Radia Trst A, bo znano prihodnjo soboto.

Valentina Kobal Novogoričanka Valentina Kobal zagotovo ne sodi v skupino državljanov, ki epidemijo preživljajo na kavču. Je mati šestih otrok, učiteljica razrednega pouka in prostovoljka novogoriškega Rdečega križa. Dopoldne na daljavo poučuje drugošolce, potem še svoje otroke, nato pa odide na osemurno izmeno kot bolničarka - prostovoljka v šempetrsko bolnišnico. Tam paciente, ki pridejo na urgenco, prijazno usmerja do pravih vrat. Valentina Kobal pooseblja vse prostovoljce, ki v tem napornem in neprijaznem času nesebično pomagajo v bolnišnicah in domovih za ostarele.

Neža Kravos Neža Kravos je predsednica Društva mladih Slovencev v Italiji DM+, ki spodbuja mlade k aktivnejši vlogi v narodni skupnosti. Društvo je nastalo pred dobrim letom, registrirali so ga v Špetru v Benečiji, kar ima nedvomno simbolen pomen za Slovence v Italiji. V društvu so si zastavili cilj, da mladim ponudijo orodja, znanje in motivacijo za samostojno delovanje v okolju, v katerem živijo, ali pa za delovanje v okviru društev. Delavnic, predavanj in dogodkov se je do danes udeležilo več kot 200 mladih iz vseh treh pokrajin, v katerih živijo Slovenci v Italiji. Delovanje skupine ni prekinila niti pandemija, mladi so zelo aktivni na družabnih omrežjih in na spletu.

Igor Saksida Igor Saksida, profesor na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Kopru, je najvidnejši raziskovalec mladinske književnosti mlajše generacije in velik spodbujevalec branja. Je avtor številnih učbenikov ter tudi novih literarnih izborov, v katerih skuša mladim na drzen način, z rapom, približati klasično poezijo. Tako je pred leti nastala Kla-kla-klasika za najstnike, prav pred kratkim pa še Repki za najmlajše. Skupaj z Rokom Trkajem ter ilustratorjem Igorjem Šinkovcem so naredili igrivo knjigo, ki je lahko v veselje vsej družini.