Za @Direkt se pričenja nova sezona

Po dolgih, brezskrbnih poletnih počitnicah se naša stran vrača! Polni novih idej in navdiha bomo vsak petek ponovno prinašali aktualne in razvedrilne vsebine. Kot vedno bomo obravnavali teme, ki so blizu mladim – od šolskih izzivov, prostega časa, glasbe in športa do vprašanj o prihodnosti, odnosih in družbenih trendih.

Seveda so naši članki namenjeni vsem, ki jih zanimajo mladinske teme, ne glede na starost. Verjamemo, da bodo v naših zapisih nekaj zase našli bodisi mladi bodisi tisti, ki jih zanima, kaj se dogaja v svetovih mlajše generacije. @Direkt ostaja prostor, znotraj katerega se pogovarjamo o pomembnih temah in ustvarjamo priložnosti za razmislek in pogovor.

Kot običajno bomo izhajali do poletja vsak petek, zato nas spremljajte redno in ne zamudite novih zanimivih zgodb, intervjujev in mnenj. Naj bo naša stran vaša tedenska spremljevalka, naj vas navdihuje, vam vzbuja radovednost in vam morda celo pomaga pri premagovanju kakšnega izziva.

Ob tej priložnosti pa vas vabimo tudi, da se nam pridružite. Iščemo nove sodelavce, starejše od 16 let, ki bi radi soustvarjali vsebine za mlade. Če te zanima pisanje, raziskovanje ali ustvarjanje novih idej, nam piši na naš Instagram profil @direkt_pd. Veselimo se novih talentov in svežih idej, ki bodo naredili našo rubriko še bolj razgibano.

Poleg tega vse vabimo, da nam sledite tudi na naši Instagram strani, kjer redno objavljamo nove vsebine. Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato aktivno sodelujte v anketah, komentirajte naše objave in delite svoje ideje. Prek naše strani lahko z nami navežete stik in tako vplivate na vsebine, ki jih pripravljamo. Z vašo pomočjo bo @Direkt še privlačnejši in prilagojen vašim željam.

Veselimo se nove sezone in upamo, da boste z nami uživali tudi vi. Pridružite se nam vsak petek – obljubljamo, da vam ne bo dolgčas!