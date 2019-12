Glasuj za novembrsko Osebnost Primorske!

Dark Theme

Tullio Simeoni, odbornik nogometnega kluba Kras Repen, Marko Peljhan, novomedijski umetnik, Vanja Korenč, gledališka pedagoginja, Matjaž Gergeta, predsednik sveta Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava in Boris Šuligoj, ki je življenje zapisal novinarstvu, so kandidati za naziv osebnost Primorske meseca novembra. Kdo bo prejel največ glasov bralcev, poslušalcev in gledalcev Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper, Primorskega dnevnika in Radia Trst A ter komisije petih medijev, bo znano prihodnjo soboto.

Tullio Simeoni

1. TULLIO SIMEONI Tullio Simeoni je dolgoletni odbornik nogometnega kluba Kras Repen; je Italijan, ki je z vso družino močno vpet v društveno življenje Slovencev v Italiji. Dogodek, ki bi se lahko tragično končal, ga je tesno povezal tudi z odbojkarskim klubom Sokol. Ko se je na igrišču zgrudila igralka, je upokojeni zdravstveni delavec in reševalec stekel od doma do dvorane, kjer je pograbil defibrilator in rešil mlado življenje. Zahvaljujoč hitremu in učinkovitemu posredovanju Simeonija je zdravje športnice iz dneva v dan boljše.

Marko Peljhan

2. MARKO PELJHAN Na 58. beneškem bienalu, najstarejšem in obenem enem največjih prizorišč sodobne umetnosti, je slovenske barve letos zastopal Marko Peljhan, ki že več kot trideset let deluje na meji med umetnostjo, tehnologijami in znanostjo. Predstavil se je s hipersoničnim plovilom System 317, ki je neke vrste kolonizacijsko, apokaliptično in piratsko orodje. V njem združuje vizijo, potencial in nezmožnost dokončnega izhoda iz hitro propadajočih planetarnih razmer. Peljhan je eden najbolj prepoznavnih novomedijskih umetnikov v Sloveniji.

Vanja Korenč

3. VANJA KORENČ Vanja Korenč je gledališka pedagoginja, ki neizmerno ljubi teater. Je vodja festivala Pri svetilniku, prek katerega se otroci spoznavajo z gledališčem. Ko je prevzela vodenje festivala, je Gledališče Koper obiskalo 2500 otrok. Lani jih je bilo dobrih 6000, letos pa je Svetilnik v gledališče pripeljal že 9000 šolarjev iz istrskih in kraških občin. Ti niso videli le predstav, Vanja Korenč jih je popeljala tudi v zaodrje, kjer so pokukali v skrite prostore in spoznali vse gledališke poklice.

Matjaž Gergeta

4. MATJAŽ GERGETA Predsednik sveta Krajevne skupnosti (KS) Jagodje – Dobrava Matjaž Gergeta je prebivalce Jagodja in z njimi vse občane Izole pripeljal do velike zmage, ki bo morda navdih tudi drugim v Sloveniji. Pošta Slovenije je nameravala zapreti poslovalnico v Jagodju, čemur so se prebivalci pod vodstvom KS uprli in jo uspeli zadržati vsaj še za dve leti. Podprli so jih podjetniki, društva, organizacije in drugi. Proti zaprtju so zbrali 2372 podpisov, na svojo stran so pridobili tudi občino z županom na čelu. O zapiranju pošt je razpravljal tudi odbor za gospodarstvo državnega zbora.

Boris Šuligoj