﻿Razmišljaj širše – spoznaj možnosti univerzitetnega študija čez mejo

Dark Theme

Šest fakultet in akademija umetnosti izvajajo sodobne, interdisciplinarne in praktično usmerjene študijske programe vseh stopenj s področij naravoslovja, tehnike, biotehnike, humanistike, družboslovja, umetnosti in poslovnih ved, ki študentom odstirajo nove poklicne možnosti, upoštevajoč specifike lokalnega okolja. Tako je UNG, na primer, edina tovrstna ustanova v Sloveniji, ki ponuja specializirana študijska programa vinogradništva in vinarstva na dodiplomski in magistrski stopnji, in edina univerza na svetu, na kateri lahko pridobite naziv doktorja znanosti s področja krasoslovja – vede, ki je izrednega pomena za varovanje krhkih kraških ekosistemov. V želji po doprinosu k varovanju okolja se mladi odločajo tudi za dodiplomski ali magistrski študijski program Okolje.

Terensko delo v univerzitetnem vinogradu (CasarsaTinta foto studio)

Na geografskem stičišču kultur in jezikov je izrednega pomena tudi izobraževanje na področjih humanistike in družboslovja. Medtem ko sta na dodiplomski stopnji na voljo študijska programa Slovenistika in Kulturna zgodovina, velja na magistrski stopnji izpostaviti novi magistrski študijski program Humanistični študiji (s smerjo Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov, smerjo Literarne vede in smerjo Jezikoslovje – slednja z možnostjo dvojne diplome z univerzo Ca’ Foscari iz Benetk) ter mednarodni magistrski program Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus), ki omogoča izkušnjo študija v različnih državah Evrope, Afrike in Azije. Tiste, ki razmišljajo o inovativnem študiju na področju izobraževalnih ved, bo morda navdušil magistrski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja.

Okrogla miza Kariernega centra UNG: pogovor z diplomanti Fakultete za humanistiko in Akademije umetnosti (Veronika Piccinini)

Za razvoj industrije v regiji so izrednega pomena kadri s področij gospodarskega inženiringa, znanosti o materialih in fizike, pri čemer je UNG edina univerza v širšem mednarodnem prostoru, ki že na dodiplomski stopnji izobražuje tudi na področju astrofizike. Dodiplomski študijski program Fizika in astrofizika je nadgrajen še z magistrsko ponudbo istoimenskega programa, ki je raziskovalno usmerjen in obogaten s možnostjo sodelovanja z znanstvenimi kolaboracijami širom sveta in priznanimi raziskovalnimi ustanovami v bližini, na primer, Sinhrotronom Elettra pri Trstu. Študentke in študentje dragocene praktične izkušnje pridobivajo med praktičnimi usposabljanji v podjetjih ter med terenskim in projektnim delom, kar jim omogoča tudi vzpostavljanje stikov s potencialnimi delodajalci.

Laboratorij za kvantno optiko – študentom je na voljo vrhunska raziskovalna oprema

(CasarsaTinta foto studio)