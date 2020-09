Vejica, slovenskih fantov grob

A da ne bomo govorili tjavendan, mi dovolite, da vam predstavim, kakšno je (klavrno) stanje in kako smo ga ugotovili. Avtor je namreč v dneh mladostne zanesenosti s sodelavci izvedel obširno študijo med srednješolci in študenti o poznavanju rabe vejice. V anketi je sodelovalo več kot tisoč mladih duš, rezultati pa so bili precej zanimivi, saj so grafi rezultatov pri posameznih vejičnih primerih spominjali na kamikaze – nekaj je šlo po (ne)sreči v tarčo, večina pa mimo. Na spodnji sliki lahko vidimo porazdelitev odgovorov za stavo vejice v (objektivno precej lahki) povedi: Ob nekaterih vnosnih poljih so narisane ikone_ _ _ in_ _ _ če kliknete na telefonček_ _ _ sprožite vgrajenega telefonskega pomočnika . Se strinjate z večinskim mnenjem naših mladih anketirancev?

Kot vidimo, nobena od možnosti ni povsem prepričala absolutne večine naših mladih glav. Rezultati so posejani po različnih možnostih, večina pa se je odločila za napačno.

Pa smo si rekli: morda je na zrela leta le bolje, morda se do takrat vejica že »usede«. Sestavili smo zajetno zbirko lektoriranih besedil profesionalnih piscev in prevajalcev s popravki, ki smo jih vse označili, da bi tako odkrili, kaj vse muči pišoče v slovenščini. No, rezultate bomo najlažje ponazorili s številkami: sestavili smo korpus z milijon besedami, v katerem smo našteli skoraj 30 tisoč popravkov. Od teh je polovica pravopisnih in od teh je več kot polovica povezanih z neposvečeno rabo vejice. To torej pomeni, da so pisci in prevajalci, ki se s pisano besedo srečujejo vsak dan, uspeli na milijon besed skoraj osemtisočkrat napačno staviti vejico ali, povedano drugače, napačno stavljena vejica lomasti na vsakih 133 besed. Za ponazoritev: da bi ujel povprečje, zajeto v naših podatkih, bi moral sam v svojem današnjem zapisu napačno staviti 9 vejic, medtem ko bi jih moralo biti v povprečni letni produkciji Primorskega dnevnika skupno kar 144.000.

Da bi bila mera polna, smo preverili še družbena omrežja in splet in poskušali ugotoviti, ali so ljudje pri pisanju v digitalnem okolju bolj »sproščeni«, kar zadeva vejico. V izjemno veliki zbirki besedil s forumov, Twitterja, komentarjev novic na novičarskih portalih in uredniških komentarjev na Wikipediji smo odkrili nekaj zanimivih trendov, najpomembnejši pa je ta, da je na spletu (v uporabniških vsebinah) več vejic kot v običajnih publicističnih vsebinah! To pomeni, da imajo ljudje vejico nadvse radi (oz. da do nje vsaj ne gojijo kakšne posebne zamere), a da tudi najboljši nameni ne pomenijo, da so vejice na koncu tudi pravilno postavljene. In ker imamo na voljo številna orodja za analizo rabe vejic (in da bo pričujoči spis bralcu vsaj malo uporaben), si bomo v nadaljevanju pogledali, kje vejica najpogosteje (ne) skače. Pri tem smo uporabili 500 naključno izbranih tvitov, v njih pa smo našli 401 napačno stavljeno vejico, kot kaže tabela (izpostavljene so zgolj najbolj akutne kategorije).