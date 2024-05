Vipavska dolina vabi na okušanje najboljšega

Dark Theme

Dogodek Okusi Vipavske je namenjen vsem, ki se navdušujejo nad edinstvenimi kulinaričnimi presežki ter vrhunskimi vini. Letos na sporedu, 19. in 20. maja, v dvorcu Lanthieri v Vipavi

Pomlad se prebuja, z njo pa tudi naši čuti za drobne užitke ob izbrani hrani in kozarcu vina. Izkoristite priložnost in spoznajte Vipavsko dolino tudi v drugačni luči – skozi njeno kulinariko in domače, a izpopolnjene tradicionalne vipavske jedi. Obiščite priljubljeni vinsko-kulinarični dogodek Okusi Vipavske 2024, ki poteka v idilični Vipavski dolini, deželi sonca in burje. Festival vina in kulinarike Okusi Vipavske predstavlja svojevrstno izložbeno okno dinamike vinarstva v Vipavski dolini. Festival poteka že 16. leto v organizaciji Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina v sodelovanju z vipavskimi vinarji in lokalnimi mojstri kulinarike. Dogodek je namenjen vsem, ki se navdušujejo nad edinstvenimi kulinaričnimi presežki ter vrhunskimi vini. Letos na sporedu, 19. in 20. maja, v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Festival je namenjen tako najširšemu krogu obiskovalcev, ki se zgolj navdušujejo nad okusi, kot tudi strokovnjakom, ki želijo poglobljen pogled v teme o vinu. Svoja vina bo letos v okušanje ponudilo 38 vipavskih vinarjev in kleti. Z vami bodo: Batič, Deci, Fedora, Grof, Guerila, Jamšek 1887, Kosovel, Barkola, Cigoj, Lavrenčič, Mihelj, Pasji Rep, Burja, Ferjančič, Rouna, Svetlik, Zoria, Sutor, Tomas, UNG, UOU, Benčina, Bizjak, Bric, Dornberg, Koglot, Krapež, Saksida, Sveti Martin, Štrancar, Vidus, Zgonik, Marc, Miška, Žorž, Santei, Ranarum in Vipava 1894.

Festival pa bogati tudi Vipavska tržnica, polna okusne kulinarike in ostalih izdelkov, ki nastajajo izpod rok domačih pridelovalcev. Tržnica razvaja obiskovalce z jedmi, pripravljenimi iz svežih, sezonskih sestavin, ki odražajo bogato gastronomijo regije. Od tradicionalnih jedi, kot so jota in polenta z zeljem, do sodobnih interpretacij lokalnih klasičnih jedi, je na voljo nekaj za vsakogar. Letos boste tako lahko spoznali Dediščinsko domačijo Pedrovo, Sirarstvo Orel, Golden ring sire, Katrno kmetijo, Mesnine Ilc, Mesnine Peloz, MaQfino, Kmetijo Ronki, Božičeve 1847, Kmetijo Pr Nežnih, Oljčno olje Oratona, Čebelarstvo Medard in Pivovarno Pelicon.

Ponedeljkov del več pozornosti namenja strokovni javnosti, ki si želi globlji uvid v trenutne vinske sloge Vipavske doline. Tudi letos festival gosti Masterclass Okusi Vipavske. Na dogodku bodo udeleženci skozi vodeno degustacijo Roberta Gorjaka spoznavali značilnosti določenih sort vin in njihove potenciale izbranih vipavskih vinarjev ter tako širili svoja znanja. Robert Gorjak bo udeležence popeljal med zanimive zgodbe tistih vipavskih vinarjev, ki so si izbrali to težko pot, in med pokušino vzorcev prikazal, kako pester, raznolik in kakovosten nabor tovrstnih vin lahko najdemo v Vipavski dolini. Na delavnici bomo skupaj definirali, kaj pomeni ekološko, biodinamično, naravno, oranžno in nefiltrirano, razbili kakšen mit, se dotaknili neupravičenih pričakovanj pivcev, pa tudi miselnih pasti, v katere se lahko ujamejo vinarji. Večina vzorcev bo belih, saj, kot pravi Robert Gorjak, bela vina, še posebej bele zvrsti, predstavljajo najbolj avtentičen in prepričljiv obraz Vipavske doline.

Kulinarični mesec Okusi Vipavske poteka od 19. aprila do 20. maja po celotni Vipavski dolini. Obiščete lahko 19 najboljših restavracij v Vipavski dolini, ki svojim gostom ponujajo posebej izbrane okuse jedi ter prave vipavske jedilnike. Čakajo vas v naslednjih restavracijah: Grad Kromberk, Ošterija Žogica, DAM boutique hotel & restaurant, Restavracija Primula, Turistična kmetija Arkade, Turistična kmetija Saksida, Gostilna Termika, Gostilna Sivi Čaven, Gostilna in vinoteka Faladur, Gostilna Krhne, Gostilna picerija Anja, Majerija, Gostilna Pri Lojzetu, Restavracija Na Žagi, Gostilna pri izviru Hublja, Penzijon Sinji vrh, Ošterija Branik in Ekološka turistična kmetija Toncevi.