Bor spet prekratek, Sovodnje zadelo sedem golov, Primorje 1924 pa jih je prav toliko prejelo

KOŠARKA
C-LIGA
Cordenons – Bor Radenska 69:67 (23:20, 38:41, 53:54)
Bor Radenska: Lo Duca 2 (-, 1:6, -), Maiola 22 (3:5, 5:8, 3:5), F. Savoia 0, Gasparoni nv, Morgut 3 (-, 0:1, 1:2), D'Iglio 7 (3:4, 2:4, -), Jakin 2 (-, 1:2, 0:1), Comar 4 (1:2, 0:1, 1:3), Končar 8 (2:2, 3:6, -), Lettieri 0 (-, 0:3, 0:1), F. Savoia nv, Pauletto 19 (4:4, 3:9, 3:6). Trener: Krčalić.
DEŽELNA DIVIZIJA 2
Baloncesto Isontino – Breg SV Impianti 59:65
NOGOMET
ELITNA LIGA
Juventina – Codroipo 1:2 (0:1)
Strelci: 20. Pontoni (C), 50. Leban, 95. Corradin (C)
Juventina: De Mattia, Petejan, Loggia, Kogoi, Russian, Ranocchi, Kanapari, Sgambella, Selva, Hoti, Leban. Trener: Buonocunto.
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Fiumicello 2:2 (0:0)
Strelci: 50. Paravano (F), 59. Cottiga, 72. Dececco (F), 75. Schiavon
Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig, Bonivento, Gruden, Cottiga (Madotto), Almberger, Villatora (Riccio), Ciliberti, Ciubotaru (Triglione), Gotter (E. Colja), Francioli (Schiavon). Trener: Sestan.
Rdeča kartona: 76. Almberger, 88. Rossi (F)
2. AMATERSKA LIGA
Sovodnje – Costalunga 7:1
Strelci: Andrejašič 3, L. Predan, Božič, Černe, Bandelj
Sovodnje: Branovački, Lutman, Fiore (Buzzinelli), Cibini, Andrejašič, Černe, M. Predan (L. Predan), Sambo, Božič (Simčič), Zejnuni, Visintin (Bandelj). Trener: Feri.
Vesna – Torre 4:2 (2:1)
Strelci za Vesno: 8. Volaš, 41. Kaurin, 46. M. Ciani (T), 54. Volaš, 69. Lizza, 92. N. Ciani (T)
Vesna: Bou, Zuppa, Renar (Taucer), Čermelj (Sosič), Venutti, Marchesan, Sancin, Carro (Lizza), Volaš (Stefanato), Franzot, F. Kaurin (Bazzara). Trener: F. Jurincich.
Zarja – CGS 1:1 (0:1)
Strelec za Zarjo: 58. Mulè
Zarja: Manfren, Razem, Tauceri (Balbi), Berisha, Neri, Ferro, Racanelli, Zuluaga, Križmančič (Cusmich), Bresich (Rollo), Bandiera. Trener: Zobec.
3. AMATERSKA LIGA
Mladost – Aris San Polo 0:1 (0:1)
Mladost: Zanier, Papais (M. Dreassi), Furlan, Peric, S. Lakovič (Lavrenčič), Bondarenko, Cechet (Olivieri, D. Trevisan), Faidiga, Kožuh, Cajić, Vera (Skarabot). Trener: Černe.
Primorec – Moraro 0:0
Primorec: Persico, Schettino, Gjuzi, Succi (Ciccotelli), Stocca Kralj, Pahor, Poggio (Furlan), C. Pischianz, Savi, Lamacchia (Moscolin), Dalle Molle. Trener: V. De Sio.
Primorje 1924 – Pieris 0:7 (0:3)
Primorje 1924: Pezzullo, Moghnie (Favento), Massimi, Sain (Martone), Merkuza, Miniussi, Chiatto, Kralj, Rguig, Pella, Paoletti. Trener: Issich.