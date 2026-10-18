Na novogoriškem Gotropolisu med domišljijo in resničnostjo

Peti festival Gotropolis, ki se je začel včeraj, bo do srede, 21. oktobra, na različnih prizoriščih v Novi Gorici in okolici ponudil preplet gledališča, ustvarjalnosti, raziskovanja, narave in pogovora. Letošnja tema festivala, ki ga organizira Teater na konfini, so Mladike.

Včeraj se je festival začel z mitološkim pohodom na Sveti Gori Pot junaka, danes, 18. oktobra, pa bosta na sporedu dva dogodka. Ob 10. uri se bo v Xcentru v Novi Gorici začela izkustvena delavnica Raziskovanje življenjskih vlog, namenjena odraslim. Udeleženci bodo skozi skupinsko delo raziskovali različne življenjske vloge in osebne izkušnje. Od 14. do 18. ure pa bo ob zadrževalniku Vogršček zaživela Dežela divjega duha, pustolovsko popoldne za otroke in družine. Obiskovalce čakajo zgodbe, ustvarjalne dejavnosti in interaktivna doživetja v naravi.

Jutri, 19. oktobra, se bo dogajanje preselilo na veliki oder SNG Nova Gorica. Ob 19. uri bo na sporedu interaktivni muzikal digitalne dobe Screenagers Vol. 2, ki se posveča človeku v digitalnem svetu. Predstava s prepletanjem gledališča in glasbe odpira vprašanja o odnosu med človekom in sodobnimi tehnologijami. Festival se bo sklenil v sredo, 21. oktobra, ob 18. uri, ko bo v Kavarni in knjigarni Maks potekal dogodek Depresija in ustvarjalnost. Ob predstavitvi knjige dr. Vladimirja Miloševića bo pogovor z dvema psihiatroma osvetlil odnos med umetniškim ustvarjanjem in notranjim svetom posameznika.

V času festivala je v avli SNG Nova Gorica na ogled tudi spremljevalna razstava Žirafa žirafi – Pogovori na visokem nivoju, ki skozi humoristične dialoge, razglednice in utrinke iz let 2022 do 2025 predstavlja dosedanje poti Gotropolisa.