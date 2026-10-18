Odločali bodo o temelju kolesarske prihodnosti v Gorici

Na dnevnem redu ponedeljkovega zasedanja goriškega občinskega sveta je med drugim odobritev občinskega načrta kolesarske mobilnosti Biciplan, ki naj bi postavil temelje za celovitejše, varnejše in bolje povezano kolesarsko omrežje na celotnem občinskem ozemlju.

»Biciplan pomeni pomemben korak k drugačnemu načrtovanju mestne mobilnosti. Njegov namen ni zgolj gradnja novih kolesarskih stez, temveč predvsem povezovanje obstoječih odsekov v smiselno in neprekinjeno omrežje, ki bo omogočalo varnejše vsakodnevne poti med mestnimi četrtmi, središčem, železniško postajo in širšim območjem Goriške,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna in opozarja, da je kolesarska mobilnost vse bolj razširjena. »Večina Berlinčanov in prebivalcev velikih mest nima vozniškega dovoljenja in se po mestu vozi s kolesom. V Gorici seveda ni tako, vendar tudi pri nas mladi odlašajo z vozniškim izpitom, medtem ko si nekoč prizadevali za pridobitev vozniškega dovoljenja takoj po osemnajstem letu starosti,« pristavlja župan.

Hitrost bodo omejevali

Načrt Biciplan je v sodelovanju s poveljstvom lokalne policije izdelal arhitekt Daniele Orzan. Načrtovanje se je začelo pred petimi leti, ko so preučili vse pomanjkljivosti kolesarskega omrežja. Posamezni odseki kolesarskih poti se končajo brez ustreznega nadaljevanja, kolesarji se morajo na nekaterih mestih vključevati v prometne tokove, v katerih prevladujejo avtomobili, velik problem predstavljajo prehitri vozniki. Med pomembnejšimi ukrepi, ki jih predvideva načrt, je vzpostavitev dvajsetih območij, v katerih bo hitrost vozil omejena na 30 kilometrov na uro. Takšne cone naj bi prispevale k umirjanju prometa, predvsem v stanovanjskih predelih in na cestah, kjer se pogosto srečujejo avtomobilisti, kolesarji in pešci.

Med pomembnejšimi točkami je tudi krožišče pri Štandrežu, ob katerem bo urejen varen prehod za kolesarje, ki se bodo nato posluževali že obstoječega podvoza pod avtocesto A34. Na občini sicer že načrtujejo ureditev kolesarskega prehoda v okviru prekvalifikacije mestne četrti Sv. Ane.