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Športna nedelja

Športna nedelja: Juventina (končno) v Štandrežu

Današnjo športno nedeljo bo obogatila tekma košarkarjev Bora v Cordenonsu in namiznoteniški dvoboj Krasa v moški A2-ligi

Spletno uredništvo |
FJK |
18. okt. 2026 | 11:33
    Športna nedelja: Juventina (končno) v Štandrežu
    Juventina bo danes prvič v novi sezoni igrala na domači travnati površini v Štandrežu (TIBALDI)
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NOGOMET

ELITNA LIGA

15.30 v Štandrežu: Juventina – Codroipo

PROMOCIJSKA LIGA

15.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Fiumicello

2. AMATERSKA LIGA

15.30 v Sovodnjah: Sovodnje – Costalunga

15.30 v Križu: Vesna – Torre

15.30 v Bazovici: Zarja – CGS

3. AMATERSKA LIGA

15.30 v Doberdobu: Mladost – Aris San Polo

15.30 v Trebčah: Primorec – Moraro

15.30 na Opčinah, Ul. Alpini: Primorje 1924 – Pieris

KOŠARKA

C-LIGA

18.00 v Cordenonsu: Cordenons – Bor Radenska

DEŽELNA DIVIZIJA 2

18.30 v Foljanu: AIBI – Breg SV Impianti

NAMIZNI TENIS

MOŠKA A2-LIGA

15.45 v Sant’Elpidio a Mare: Vita Giori Maitek – Kras Bellariva ZKB

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