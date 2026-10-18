Športna nedelja: Juventina (končno) v Štandrežu

NOGOMET
ELITNA LIGA
15.30 v Štandrežu: Juventina – Codroipo
PROMOCIJSKA LIGA
15.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Fiumicello
2. AMATERSKA LIGA
15.30 v Sovodnjah: Sovodnje – Costalunga
15.30 v Križu: Vesna – Torre
15.30 v Bazovici: Zarja – CGS
3. AMATERSKA LIGA
15.30 v Doberdobu: Mladost – Aris San Polo
15.30 v Trebčah: Primorec – Moraro
15.30 na Opčinah, Ul. Alpini: Primorje 1924 – Pieris
KOŠARKA
C-LIGA
18.00 v Cordenonsu: Cordenons – Bor Radenska
DEŽELNA DIVIZIJA 2
18.30 v Foljanu: AIBI – Breg SV Impianti
NAMIZNI TENIS
MOŠKA A2-LIGA
15.45 v Sant’Elpidio a Mare: Vita Giori Maitek – Kras Bellariva ZKB