Na Kredarici odstranili podnebni observatorij

Dober mesec po začetku prenove podnebnega observatorija na Kredarici starega prizidka ni več, so včeraj sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). Na Kredarici so namreč konec maja s položitvijo temeljnega kamna slovesno obeležili začetek prenove podnebnega observatorija. V prvi fazi so sledila rušitvena dela, v naslednji fazi pa bo izvajalec začel opravljati betonska gradbena dela.

Ta teden Slovenska vojska z Rudnega polja na Pokljuki na Kredarico prevaža velik del gradbenega materiala, sočasno pa z gradbišča odvaža odpadni material porušenega objekta. Kot so poudarili na Arsu, je dogajanje na Kredarici precej živahno. »Sploh rušitvena dela so bila kar hrupna, dela, ki sledijo, pa bodo obiskovalcem vseeno bolj prijazna,« zagotavljajo na agenciji. Ob tem obiskovalce Kredarice pozivajo, da naj zaradi lastne varnosti ne posegajo v prostor gradbišča. Pred začetkom prenove observatorija so meteorološke opazovalce preselili v Triglavski dom, zaključek del je predviden konec leta 2026.