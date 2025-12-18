Göring, ki bi lahko bil vsak diktator

Hermanna Göringa so ameriški vojaki ujeli 2. maja 1945. V filmu Nürnberg režiserja Jamesa Vanderbilta se to zgodi na cesti, ko donedavni osrednji Hitlerjev sodelavec beži v avtomobilu, v katerem sta tudi žena in hčerka Edda. V prtljažniku, kot sam zaupa vojakom, ki ga aretirajo, je kovček. V njem prenaša pravi zaklad ...

Zavezniške sile so nacističnega feldmaršala odvedle v Nürnberg, kjer so ob sodni palači uredili tajni zapor in Göringu ter drugim triindvajsetim nacistom sodili kot vojnim zločincem.

Celovečerec, ki so ga septembra premierno predstavili v Torontu, v Italiji pa zavrteli že konec novembra v sklopu turinskega festivala, je vojna drama ameriškega režiserja Vanderbilta, povzeta po avtobiografski zgodbi psihiatra Douglasa Kelleyja. Zdravnik vojske ZDA je v knjigi opisal srečanje s Hermannom Göringom, ki so mu ga zaupali, da bi ocenil njegove duševne sposobnosti. Prav ta izbira, da se tožilstvo posluži zunanje pomoči pri presoji obtoženca, predstavlja tudi prelomni trenutek mednarodnega prava in procesov, ki so postavili osnove za kazensko pravo.

Psihiatrovo srečanje in soočanje z vojnim zločincem je nadvse zanimiv zorni kot pripovedi, saj se med terapevtom in pacientom v določenem trenutku vzpostavi skoraj prijateljska vez, ki obema ponuja zanimive priložnosti. Film tako postavlja v ospredje psihološki in intelektualni dvoboj, ki poleg osebnih vidikov in obojestranske manipulacije poglablja individualno in kolektivno odgovornost.

Delo, ki je od danes na ogled v Italiji in sodi v sklop božičnih filmov, so skoraj v celoti posneli na madžarskih tleh. Protagonist je izredni Russell Crowe, ki dobesedno zaseda in polni celotno filmsko platno. V celovečercu pooseblja Göringa, a v resnici pooseblja tudi kateregakoli diktatorja iz sodobne in pretekle zgodovine. Dodana vrednost filma je ravno stalno opominjanje na aktualnost in na vse, kar nas obdaja.

V vlogi psihiatra igra Rami Malek. Film je tako tudi srečanje dveh oskarjevih nagrajencev, v katerem pa je premoč prvega karseda razvidna.

Nürnberg (Norimberga)

Država: ZDA in Madžarska, 2025

Režija: James Vanderbilt

Igrajo: Russell Crowe, Rami Malek, Richard E. Grant in Michael Shannon