Na mobilniku hranil gole posnetke partnerkinih hčerk

Karabinjerji kibernetskega oddelka iz Trsta so aretirali moškega zaradi nezakonitega poseganja v zasebno življenje, sodnik pa je zanj odredil tudi prepoved približevanja družinskemu domu zaradi kaznivega dejanja posedovanja otroške pornografije.

Preiskava se je začela septembra letos, ko se je ženska, ki živi na Videmskem, obrnila na karabinjerje, potem ko je na partnerjevem telefonu opazila nekaj golih fotografij svojih hčerk.

Kljub temu, da je moški pred prihodom karabinjerjev poskusil uničiti svoj mobilni telefon in ga razbil na več kosov, je strokovnjakom uspelo v celoti shraniti njegovo vsebino. Forenzične analize so omogočile odkritje številnih fotografij, skrbno arhiviranih in razvrščenih, ki so zadevale mladoletnice.