Obrtnikov ne bo nadomestila umetna inteligenca

»Če obstaja nekaj, česar umetna inteligenca ne bo mogla nadomestiti, je to prav zagotovo obrtništvo, ki je povezano z ustvarjalnostjo,«je dejal podpredsednik Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško Massimiliano Ciarrocchi na včerajšnjem odprtju jesenske edicije GO Makers. Druga edicija sejma obrtništva v letu EPK 2025 bo potekala še danes. Dogodek prireja zveza obrtnikov Confartigianato iz Gorice v sodelovanju z LAS Kras, Ad Formandum in lokalom Chincaglieria Gastronomica s pokroviteljstvom Občine Gorica in EZTS GO ter s podporo Dežele FJK in zavoda PromoTurismo FVG.

Obrtniki se povezujejo

Obrtniki in majhna podjetja so »hrbtenica« italijanskega gospodarskega modela, ki ga je treba ohraniti in zavarovati, je prepričan predsednik zveze Confartigianato Ariano Medeot.

V Gorici sledi obrtniški sektor splošni državni razvojni tendenci, je za Primorski dnevnik povedal Medeot. »Že to, da je število obrtnikov stabilno, je za nas velik uspeh. V porastu so obrtniki, ki se ukvarjajo z osebno nego,« je povedal predsednik goriške zveze Confartigianato. Nekatere obrti so bolj uspešne, tak primer so na primer tetovatorji, po katerih je vse več povpraševanja. V Gorici dobro uspeva tudi gradbeni sektor predvsem zaradi raznih prenovitvenih del. »Predvsem inštalaterji in manufakturni obrtniki se vse bolj pogosto združujejo v zveze podjetij, saj tako zahteva tržišče,« je še ugotovil Medeot, ki pa opaža, da so majhna podjetja bolj prilagodljiva na gospodarske spremembe.

Obrtniški sektor se sooča s številnimi težavami. Med glavnimi je zagotoviti nadaljnje delovanje podjetja zaradi upada rojstev in posledično zmanjševanja delovne sile.