Za očeta devetletnega Giovannija zbrali 17 tisoč evrov

Dober mesec dni je minil, odkar je v stanovanju na miljskem Trgu Marconi ugasnilo življenje devetletnega Giovannija. Takoj po smrti otroka, ki ga je umorila njegova mama, je miljska župnija sprožila nabirko, da bi pomagala otrokovemu očetu v tem izredno težkem trenutku. Odziv je bil izjemen, otrokov oče Paolo Trame je prejel 17.088,76 evra. Novico je včeraj sporočila miljska župnija svetega Janeza in Pavla, ki jo vodi duhovnik Andrea Destradi.

»Telefonirali in pisali so iz vse Italije, vsi so želeli stopiti ob bok očetu v tem hudem trenutku,« je duhovnik zapisal v javnem sporočilu in dodal, da je župnijske nabirke denarja po mesecu dni konec.

Denar je župnija zbirala v škatli v miljski stolni cerkvi, številni dobrosrčni ljudje pa so pomoč nakazali na župnijski bančni račun. Zgodba Giovannija se je očitno dotaknila src ljudi po vsej Italiji, o tragediji so državni mediji poročali na dolgo in široko. Od dne, ko je Paolova bivša partnerka Olena Stasiuk s kuhinjskim nožem umorila lastnega sina, do dne, ko se je množica v Miljah še zadnjič poslovila od malčka. Pred mesecem dni so bila uničena tri življenja: Giovannijevo, Paolovo in Olenino. Otroka oče ne bo mogel nikoli več objeti, radodarnost donatorjev denarja pa mu bo vsaj pomagala, da se bo lažje prebil skozi težke trenutke.