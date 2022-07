Od danes strip in roman

V poletnih mesecih bosta bralkam in bralcem Primorskega dnevnika delala družbo strip Zadnji let Tonija Mrlaka in roman Sneg na zlati veji. Prvi je delo Marijana Pušavca in Zorana Smiljanića, pripoveduje pa o slovenskem pilotu, ki je padel v osamosvojitveni vojni leta 1991. V knjižni obliki je izšel leta 2017 (založil ga je zavod Strip Art). Avtobiografski roman tržaškega filozofa in alpinista Igorja Škamperleta je prvič izšel leta 1992 pri ZTT, v dopolnjeni izdaji pa še leta 2018 pri založbi Sidarta.