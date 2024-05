Sončen konec tedna, nato bo ponagajalo hladno višinsko jedro

Nestanovitno in zelo spremenljivo vreme z občasnimi krajevnimi plohami, mestoma nevihtami, se bo nadaljevalo še danes in jutri. Pronicanja bolj vlažnega atlantskega zraka bo namreč od sobote zaustavil anticiklon, ki se bo okrepil iznad Sredozemlja. Zagotovil nam bo povečini sončen in prijetno topel konec tedna. Najvišje dnevne temperature v soboto in nedeljo bodo do okrog 20 stopinj Celzija.

Podobno vreme se bo, kot kaže, nadaljevalo tudi v ponedeljek, medtem ko bo od torka na vreme pri nas vpivalo hladno višinsko jedro, ki se bo odcepilo od višinske doline nad Britanskim otočjem. Počasi se bo pomikalo proti jugovzhodu in bo obrobno vplivalo tudi na vreme pri nas. Od torka bo občasno povečevalo nestanovitnost in bo vremenska slika spet nekoliko bolj živahna. Nekaj dni bo prevladovalo delno jasno do spremenljivo oblačno vreme in se bodo pojavljale občasne krajevne plohe ali nevihte. Možnost bo večja v torek in sredo, ko bo vlažen in hladnejši višinski zrak nekoliko bližji našim krajem, nato se bo iz dneva v dan manjšala. V torek in sredo bodo najvišje dnevne temperature povečini rahlo nižje od 20 stopinj Celzija, v drugi polovici tedna pa bo spet iz dneva v dan topleje in se bo živo srebro približalo 25 stopinjam Celzija.