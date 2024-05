Izvedeti želijo, zakaj poslopja niso odprli za begunce

Tržaška levosredinska opozicija v mestnem svetu je naveličana teptanja pravic in demokratičnih načel. Ne samo, da na sejah občinskega sveta ne pridejo na vrsto njihovi svetniški predlogi, kronično neuslišane so tudi njihove zahteve po sklicu inšpekcijskih pregledov na terenu. Ena od zadnjih prošenj, ki že mesec in pol čaka na odgovor, se nanaša na poslopje v Ul. Gioia nasproti železniške postaje.

Prav zato so se pred poslopjem, ki je sicer v lasti Občine Trst in ki je zaprto že 15 let, včeraj zbrali predstavniki tržaške opozicije. Riccardo Laterza (Zdaj Trst) je spomnil, da so 18. marca na občinsko komisijo za nepremičnine naslovili prošnjo za ogled stavbe, v kateri so jeseni leta 2022 nameravali urediti zavetišče za migrante iz sosednjega silosa. »Mestne oblasti so najprej napovedale, da bodo v prostorih te zgradbe uredile sprejemni center za begunce, nato pa so se pod pritiskom nekaterih političnih sil premislile. Mi smo preko sestanka želeli izvedeti, kje se je zalomilo in zakaj poslopja na koncu niso odprli za begunce. Želeli smo izvedeti tudi, na kakšni točki so z novimi namerami glede beguncev,« je spomnil Laterza in dodal, da bi po poslovniku občinskega sveta odgovor na prošnjo morali dobiti v roku petih dni. Od vložitve prošnje je minilo že več kot 40 dni, kar je resno dejstvo, je pristavil Laterza, ki je tudi dejal, da bodo, če ne bodo prejeli odgovora, prisiljeni poiskati pomoč pri odborniku za lokalno avtonomijo.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.