V noči na prvi maj so vandali v Križu sneli partizansko zastavo z rdečo zvezdo in jo razrezali na koščke, na drogovih ob spomeniku so pustili zastavi miru in italijansko zastavo. Sekcija VZPI-ANPI Evald Antončič-Stojan je napovedala, da bodo dogodek prijavili nabrežinskim karabinjerjem.

Prav tako so slovensko trobojnico z zvezdo, ki je visela nad spomenikom, odtrgali in ukradli na Proseku. Rdečo in italijansko zastavo pa so pustili.