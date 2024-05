Spodbuda za študij za bodoče inženirke in inženirje

Slovenska prosveta je v torek v Peterlinovi dvorani v Trstu podelila letošnje (dvanajste) štipendije iz sklada inženirja Albina Ločičnika. Na krajši slovesnosti je zbrane najprej nagovoril predsednik Slovenske prosvete Tomaž Simčič, ki je izpostavil, da so štipendije namenjene predvsem študentom inženirstva in so za prosveto »zelo pomembne, saj nam dajejo možnost, da se ukvarjamo tudi s tehnologijo in znanostjo, česar v društvu običajno ne počnemo«.

Arhitektka Neža Kravos je v imenu komisije, ki sta jo poleg nje sestavljala še Sergij Pahor in Marjan Jevnikar, prebrala utemeljitve za štiri mlade študente, prejemnike letošnjih štipendij, ki so jih izbrali med trinajstimi prejetimi prošnjami. Čeprav štipendija nosi ime po Albinu Ločičniku, nosi glavno zaslugo za nastanek sklada njegova vdova Evgenija Stibilj Ločičnik, ki je premoženje prepustila Slovenski prosveti z željo, da se ustanovi sklad za pomoč slovenskim študentom inženirstva.

Komisija je letos izbrala štiri štipendiste, ki so prejeli vsak po 1000 evrov. Loris Strain študira na magisteriju na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, Tomaž Cotič je dodiplomski študent na Fakulteti za elektroniko in informatiko v Trstu, Elia Riccobon je magistrski študent na Fakulteti za gradbeništvo v Trstu (pred tem je prvo stopnjo opravil v Ljubljani), Ivan Devetak pa na dodiplomski stopnji študira Gospodarski inženiring v Vipavi, ki sodi pod okrilje novogoriške univerze. Prva dva sta nagrado prejela že lani, ostala dva pa prvič letos.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.