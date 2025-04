Praznično že na predvečer

V petek bo minilo osemdeset let od splošne partizanske vstaje na severu Italije. Uporniki, združeni v Odbor za narodno osvoboditev (CLN), so pregnali nacističnega okupatorja, fašistično diktaturo pa poslali na smetišče zgodovine. Od leta 1946 velja ta dan za praznik osvoboditve Italije izpod nacifašizma.

Pomembno obletnico bodo proslavili tudi v Trstu, osrednja spominska slovesnost bo v petek ob 11. uri v Rižarni pri Sveti Soboti. Kljub petdnevnemu državnemu žalovanju ob smrti papeža Frančiška bo slovesnost potekala brez večjih sprememb, sodeloval bo tudi tržaški župan Roberto Dipiazza, so za Primorski dnevnik potrdili v mestni hiši.

Na Trgu Oberdan bo praznično že jutri, na predvečer praznika osvoboditve. Odbor za mir in solidarnost Danilo Dolci prireja ob 19.30 glasbeni pozdrav 25. aprilu. Kot je včeraj pod oboki stavbe, v kateri sta imela sedež nacistična politična policija Gestapo in policija SS, povedal predsednik odbora Luciano Ferluga, se bosta publiki predstavila pevca Simone Forte - Puntino in Zecca. Nastopili pa bosta tudi skupini Maxmaber Orkestar in Kraški ovčarji.

Izbira prizorišča ni naključna. Kot je razložila publicistka Claudia Cernigoi, je v podzemnih celicah komande SS zaradi nečloveškega mučenja življenje izgubilo veliko aktivistov in podpornikov slovenskega ter italijanskega odporniškega gibanja.

Osvoboditev Italije bodo proslavili tudi pri društvu ljubiteljev filma Charlie Chaplin. Na svojem sedežu v Ulici Valdirivo 15b bodo drevi ob 20.30 predvajali film Achtung! Bandit! o odporniškem gibanju v Liguriji. 28. aprila bo ob isti uri na sporedu film I 7 fratelli Cervi, zgodba sedmih bratov antifašistov, ki so jih fašisti umorili v Reggio Emilii 28. decembra 1943. 29. aprila, ravno tako ob 20.30, si bo mogoče ogledati film o partizanski vstaji v Neaplju, cikel filmov pa se bo 30. aprila sklenil s projekcijo dokumentarca Terra bruciata, ki govori o poboju 19 civilistov pri Caserti novembra leta 1943.