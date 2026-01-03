Rokerska žilica nekoč slavnega pop benda

Kam so izginili Måneskin? Še pomnite italijanski kvartet, ki je pred nekaj leti skorajda iz dneva v dan postal planetarna glasbena atrakcija? O njih sem pred tremi leti pisal: »Gre za dobro zrežirano in sestavljeno mešanico POPularnih glasbenih zvrsti, idealen komercialni recept za trume nepozornih najstnikov. Kaj bo pa ostalo zapisano v zgodovini glasbe?« Skupina se je že leto kasneje neuradno razpustila in v bistvu potrdila to, kar smo nekateri zatrjevali ...

Kaj pa člani benda? Nekaj časa so se gotovo oddahnili in seveda uživali z zasluženim denarjem. Bilo pa je očitno, da se bo vsak izmed njih preizkusil s samostojno kariero. Prvi med njimi je bil frontman in pevec Damiano David, ki se je odločil za pop balade. Basistka Victoria de Angelis je izbrala kariero dj-ja in baje vrti electro dance glasbo v nočnih klubih. O bobnarju Ethanu Torchiu ne duha ne sluha. Kam je torej izginila rok žilica italijanskega benda? Vse kaže, da je to bil kitarist Thomas Raggi, edini, ki si še upa trditi, da je roker. Raggi je v zadnjih letih gojil nova prijateljstva na svetovni rok sceni, predvsem s kitaristom ameriškega benda Rage Against The Machine Tomom Morellom in tako proti koncu prejšnjega leta izdal svoj prvenec z naslovom Masquerade. Plošček je Raggi predstavil v znamenitem glasbenem klubu Whiskey A Go-Go v Los Angelelsu. Večeru so prisostvovali tudi nekateri člani znanih bendov Alice in Chains, Queens Of The Stone Age, Smashing Pumpkins idr. Na odru je z Raggijem nastopil tudi sam Tom Morello, ob njem pa še bobnar skupine Guns ‘N’ Roses Matt Sorum, pevec zasedbe The Struts Luke Spiller, pevec benda Jet Nic Cester in še bi lahko naštevali.

Zavidljiv pa je tudi seznam glasbenikov, ki so Raggiju pomagali pri snemanju prvenca. Najprej Tom Morello, ki je podpisal tudi producentsko plat, nato pa še Matt Sorum, bobnar Red Hot Chili Peppersov Chad Smith, Nic Cester, Luke Spiller, pevec skupine Franz Ferdninand Alex Kapranos, kitarist in pevec benda Kasabian Sergio Pizzorno, Maxim zasedbe The Prodigy in drugi.

»Občutek imam, da mi tisti, ki so pisali zgodovino glasbe, polagajo roko na ramo in pravijo: Na pravi poti si!,« je Raggi dejal v nekem intervjuju po predstavitvenem večeru v Los Angelesu. Raggi je verjetno res na pravi poti. Njegov prvenec je sicer nekoliko kratek, osem komadov za malo manj kot pol ure glasbe. Pozna se Morellova glasbena izkušenost, predvsem pri pesmih Getcha! in pa Cat Got Your Tongue. V komadu Keep The Pack je Morello na kitari, medtem ko se Raggi preizkusi tudi kot pevec. Eden izmed boljših komadov je po mojem mnenju Lucy, kjer je na bobnih Chad Smith, poje pa ameriška pevka UPSAHL. Čas je tudi za prijetno balado For Nothing, cover You Spin Me Around (Like A Record), v kateri poje Alex Kapranos, na koncu pa še za krajšo, bolj elektronsko Fallaway, v kateri dobimo tudi Maxima.

Masquerade

Thomas Raggi

Rokenrol

Sony Music Entertaintment/Epic Records, 2025