»Zelo se veselim igrati v tej dvorani, počutim se blizu domu«

Danes in jutri se bodo štiri ekipe, ki sodijo v sam vrh italijanske in svetovne odbojke v Trstu pomerile za superpokal. Prvo tovrstno lovoriko bo lovila tudi Verona, pri kateri igra tudi slovenski reprezentant iz Maribora Rok Možič. Ob robu novinarske konference za predstavitev superpokalnega vikenda smo se pogovorili s 24-letnim kapetanom Verone.

V zadnjem času je ekipo nekoliko zdelala bakterija, kako ste trenutno?

Res je, po pokalu smo imeli nekaj težav z boleznimi. Nekateri imajo težave z boleznimi, drugi s poškodbami, mislim, da je to v športu normalno. Zbrali smo nekaj moči in smo pripravljeni. Vemo, da nas čaka težka tekma, zagotovo si želimo iti v finale, kako bo, pa bo na koncu pokazalo igrišče.

Kaže, da so tudi v Sloveniji prodali več vstopnic, ker ste tukaj vi in Planinšič ... Vaš Maribor je sicer daleč, a vseeno, kaj za vas to pomeni?

V Sloveniji je vse blizu, Trst je čisto pri meji, tako da verjamem, da nas bodo vsi, ki imajo možnost in imajo radi odbojko, prišli pogledat. Zagotovo tudi zaradi mene, Uroša (Planinšiča op. a.) in naše ekipe. To je velik ponos, da lahko italijansko odbojko prenesemo na slovenske navijače. Zelo se veselim igrati v tej dvorani, kjer doslej nisem še nikoli bil. Že zdaj, ko sem tukaj, se počutim blizu doma. Komaj čakam, da nas vidijo navijači in upam, da se bomo skupaj veselili.