Od rastlinskega sveta do posnetkov urbanih okolij

Zadnjih 20 od 65 let je naslov res lepe fotografske razstave, ki jo je v Galeriji 75 na Bukovju v Števerjanu postavil Marko Vogrič, sicer predsednik fotokluba Skupina 75. Naslov razstave se nanaša na avtorjev 65. rojstni dan in njegovo 20-letno ustvarjalno prisotnost v slovenskem fotoklubu. Srečanja ob dveh obletnicah se je udeležilo veliko ljudi z obeh strani meje, saj gre za pobudo fotokluba, ki se je v teh letih uveljavil tako na domači kot na mednarodni sceni.

Spomin na Loredano Princic

Navzoče je uvodoma pozdravil član Skupine 75 Silvan Pittoli, ki se je obenem s solzami v očeh spomnil pred nekaj dnevi preminule Loredane Princic, vidne in aktivne članice slovenskega fotografskega društva. Med drugim je povedal, da je pokojno Loredano obiskal dva dni pred njeno smrtjo. Kljub bolezni, ki jo je hudo načela, mu je izročila cvetno kompozicijo, ki jo je izdelala prav za priložnost razstave na Bukovju. Loredana Princic je namreč dolga leta prizorišča razstav bogatila z domiselnimi, umetniško izdelanimi instalacijami. Loredani Princic so se prisotni poklonili z enominutnim molkom.

O sami razstavi sta pozorni publiki dvojezično spregovorila članica društva in priznana umetnostna kritičarka Lorella Klun ter predsednik društva in avtor razstave Marko Vogrič. Omeniti velja, da je izbor predstavljenih fotografij opravila prav Lorella Klun, ki je poskrbela tudi za izdajo manjšega kataloga razstave.

Kritičarka je pojasnila, da izbor ni bil niti malo preprost, saj se Vogrič v svojem delu posveča različnim tehnikam fotografiranja in tudi med seboj zelo različnim tematikam. Dodala je, da je Vogrič izjemen iskalec motivov in okolij fotografiranja, ki jih zna oplemenititi tudi s poudarjeno sporočilnostjo. Vse fotografije pa so predstavljene v strogo črno-beli tehniki.

»Mišja perspektiva«

Razstava je razdeljena na več sklopov. V prvem je našel mesto rastlinski svet, ki ga je avtor z obilico domišljije opremil z izmišljenimi latinskimi imeni. Drugemu sklopu je dal ime The Day After – Dan kasneje, v njem pa so prikazani posnetki opustošenih plaž po hudih neurjih s kopico naplavin. V prenesenem pomenu to lahko namiguje tudi na to, kaj se lahko zgodi dan po vojnem napadu.

Tretji sklop je neke vrste avtoportret s posnetki lastnih iskanj in predelav v temnici. Večji del razstavljenih fotografij pa je namenjen videnju in tehniki, ki je postala Vogričev najznačilnejši prepoznavni znak. Gre za fotografije, posnete s pinhole kamero oziroma luknjičarko, s katero ujame prizore »z mišje perspektive«. V ta sklop sodijo pretežno »talni« posnetki urbanih okolij, ki jih je z luknjičarko ovekovečil med obiski različnih evropskih mest.

Nekaj fotografij je namenjenih tudi slovenskim kulturnim centrom in domovom v zamejstvu. Na ogled je tudi nekakšna kocka, pri kateri vsaka stranica prikazuje del kleti, prepolne različnih uporabnih in neuporabnih predmetov. Na koncu sta postavljeni še dve fotografiji, ki pričata o vseslovanski dobrodošlici gostu in prijatelju: kruh in sol.

Ob zaključku večera so avtorju čestitali predstavniki različnih društev in mu zaželeli, da bi še veliko let ustvarjal ter ovekovečil prizore našega vsakdana. Razstava bo na ogled do 5. marca, po dogovoru na info@skupina75.it.