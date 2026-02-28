Odšel je Rafko Dolhar

Poslovil se je Rafko Dolhar, dolgoletni politik, po izobrazbi zdravnik, ki je bil desetletja angažiran v mnogih sredinah. 3. avgusta bi dopolnil 93 let. Dom in družino si je uredil v Trstu, celo življenje pa je ostal navezan na Kanalsko dolino. Rodil se je namreč na Trbižu in od malih nog gojil ljubezen do hribov in planinstva. Leta 1966 je bil v vrstah Stranke Slovenske skupnosti izvoljen v tržaški občinski svet. Med letoma 1970 in 1974 je bil odbornik za socialo, v obdobju 1974-1976 pa odbornik za zdravstvo. Napisal je več knjig. Pred nedavnim, decembra lani je bil med prejemniki državnih medalj za zasluge, ki jih je ob dnevu samostojnosti in enotnosti podelila predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

V intervjuju ob njegovi 90. obletnici je novinarju Sandorju Tenceju za Primorski dnevnik dejal: »Začelo se je z ljubeznijo do slovenščine in do hribov, nato je prišla politika, zatem knjige. To mi je dalo veliko zadoščenj in zato ne bi delal kakšne posebne lestvice. V mojem življenju je to vse enako pomembno.«