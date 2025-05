2TDK zahteva pojasnila glede domnevnega kršenja pravic turških delavcev

V projektnem podjetju 2TDK, ki bdi nad gradnjo drugega tira Koper-Divača, so po objavi javnega pisma turških delavcev gradbenega podjetja Yapi Merkezi o domnevnih nečloveških pogojih, ki naj bi jih bili deležni, od slednjega zahtevali pojasnila in odpravo morebitnih kršitev. Kot so navedli za STA, neposredne pristojnosti nad kadrovskim upravljanjem izvajalcev gradbenih del sicer nimajo.

Kot so zapisali v 2TDK, dopis delavcev sprejemajo z zaskrbljenostjo. Od pogodbenih izvajalcev pričakujejo upoštevanje najvišjih standardov varnosti in zdravja pri delu, pa tudi spoštovanje dostojanstva vseh delavcev ne glede na to, ali gre za neposredno zaposlene ali za delavce pogodbenih izvajalcev.

Okoli 40 turških delavcev je javno opozorilo, da jih delodajalec od 21. marca zadržuje v delavskem naselju v Orehku in da so deležni poskusov ustrahovanja. Domnevne kršitve pravic delavcev naj bi bile povezane s finančnimi težavami turškega gradbinca, ki bi lahko vplivale na celoten projekt. Na 2TDK naj bi po neuradnih informacijah rešitve za nastale razmere iskali tudi na današnjem sestanku z deležniki.