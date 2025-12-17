Slovenska odlikovanja za zaslužne Slovence v Italiji

»Hvala za vaš prispevek in hvala, ker Sloveniji dajete njen najboljši obraz.« S temi besedami je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar sklenila svoj slavnostni govor ob današnji podelitvi odlikovanj Republike Slovenije na Brdu pri Kranju ob bližnjem državnem prazniku dneva samostojnosti in enotnosti. Med prejemniki odlikovanj so tudi štirje zaslužni pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji – zdravnik ter politični in kulturni delavec Rafko Dolhar, duhovnik in kulturni delavec Marijan Markežič, pedagog ter športni in družbeni delavec in taborniški starosta Aldo Rupel ter šolnica in družbena delavka Stanislava Sosič, ki so medaljo za zasluge prejeli za prispevek k ohranjanju slovenskega jezika in narodne identitete Slovencev v zamejstvu ter za prizadevanja za vsestranski razvoj slovenske kulture in političnega zastopstva slovenske narodne skupnosti v Italiji, dalje za prispevek k ohranjanju slovenskega jezika in narodne identitete ter za prizadevanja za vsestranski razvoj in napredek Slovencev v Italiji, za pomembne dosežke pri krepitvi športne in mladinske dejavnosti ter razvoju telesne kulture Slovencev v Italiji oz. za pomembni prispevek na področju humanitarnosti za zamejce v Italiji ter pri oblikovanju in izvajanju programov za pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Med prejemniki medalje za zasluge sta tudi koroški slovenski gospodarstvenik Štefan Domej in nekdanji višji uradnik Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Rudi Merljak, drugače so na Brdu podelili dve najvišji odlikovanji – zlata reda za zasluge –, dalje osem redov za zasluge in 15 medalj za zasluge.

Ob priznanju nagrajencem, da so »soustvarjali vrednote, na katerih temelji naša skupnost, ter s svojim zgledom krepili človekoljubje in tako ali drugače vplivali tudi na življenje vsakega izmed nas«, je slovenska predsednica med drugim poudarila, da je prav v sedanjih časih hitrih sprememb in izzivov pomembno, »da drug v drugem prepoznamo sogovornika, ne nasprotnika. Da se spomnimo, da nas razlike bogatijo, skupni cilji pa povezujejo. Da ostajamo in ostanemo trdni branik človekovih pravic, napredka in solidarnosti. Naša prihodnost bo namreč takšna, kot jo bomo ustvarili skupaj. Povezujeta naj nas dostojanstvo vsakega posameznika in ljubezen do drugega.« Napredek države je treba po njenih besedah graditi na vrednotah spoštovanja in zaupanja, poštenosti, medsebojne pomoči, pripadnosti in zmernosti. Gre za vrednote, ki jih vsak dan živijo tudi prejemniki odlikovanj, ki so po predsedničinih besedah »stebri družbe in nosilci napredka v prihodnosti«.