9. in 16. maja četrta deželna konferenca o varstvu slovenske manjšine

Prihodnjega 9. in 16. maja letos bo potekala četrta deželna konferenca o varstvu slovenske manjšine, ki bo posvečena zlasti preverjanju izvajanja deželnega zaščitnega zakona št. 26/2007 ter obravnavanju vprašanja priznavanja strokovnih naslovov in poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v Sloveniji. To izhaja iz današnjega dopoldanskega sestanka usklajevalne skupine v prostorih deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine v Trstu, na katerem so določili datuma poteka konference, medtem ko še ni točno znano, kje bo ta potekala. Predlagani dnevni red predvideva, da bi prvi dan konference, 9. maja, posvetili oceni izvajanja varstvenih ukrepov iz deželnega zaščitnega zakona št. 26/2007 v smislu doseženih rezultatov, opredeljenih težav in morebitnih pomanjkljivosti, poleg tega pa tudi pregledu izvajanja ukrepov v korist rezijanščine ter jezikovnih različic v Nadiških, Terski in Kanalski dolini. Drugi dan konference, 16. maj, pa bi bil v celoti posvečen vprašanju priznavanja strokovnih naslovov in poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v Sloveniji, pri čemer bi obravnavali obstoječe stanje, odprta vprašanja in možne rešitve. Sledila bi okrogla miza.

Po besedah deželnega svetnika Marka Pisanija, ki je zadolžen za pripravo konference, bo v prihodnjih dneh steklo organizacijsko usklajevanje, pri čemer zadolženi predavatelji že pišejo svoja poročila. Želja je, da bi iz konference izšle jasne smernice in stališča, ki naj potem tudi opredeljujejo delovanje deželne vlade oz. nakažejo nekatere rešitve za priznanje naslovov, ki je pereč problem, pravi Pisani.