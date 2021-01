Abesinska pašta s fašističnim priokusom

Če se oblikovalci embalaž za testenine pri svojem delu praviloma potrudijo, da podatek o času kuhanja spravijo na čim bolj skrito mesto, potem za tekstopisca spletne strani tovarne testenin La Molisana velja, da se mu očitno toži po fašistični preteklosti.

Kako drugače interpretirati opise testenin Abissine rigate in Tripoline, v katerih je že iz imen očitno sklicevanje na italijansko kolonialistično preteklost, v opisu izdelkov pa je bilo, dokler tekstov niso popravili, mogoče prebrati, da so prve »di sicuro sapore littorio,« torej liktorskega oz. fašističnega okusa, že samo ime druge omenjene oblike testenin pa da »prikliče daljne, eksotične kraje in ima kolonialističen okus.« Do kopije tačas izbrisanih osupljivih opisov se je mogoče dokopati s pomočjo spletnega orodja WaybackMachine (web.archive.org).

Vodja marketinga za podjetje La Molisana Rossella Ferro iz družine, ki je od leta 1972 lastnica tovarne testenin, je v zvezi s tem dejala, da proizvajanje vrst testenin, ki so nastale v 30. letih prejšnjega stoletja, torej začasa fašizma, nima nikakršnega namena proslavljanja. Krivdo pa je kratkomalo »zvalila« na agencijo, ki so ji zaupali nalogo oblikovanja tekstov, za katere trdi, da jih podjetje pred objavo ni pregledalo. »To je bila naša edina napaka,« je dejala.

Lahko se vprašamo, če bi se kaj takega lahko zgodilo v Nemčiji. Bi si podjetje v svoji ponudbi privoščilo ... klobasice z nacističim okusom?