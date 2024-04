Vozili več kot dvakrat hitreje od dovoljenega

Koprski policisti so včeraj ob 8. uri v Padni ustavili 34-letno voznico osebnega avtomobila, ki na območju z omejitvijo 30 km/h vozila s hitrostjo 67 km/h. Zaradi obrabljenih pnevmatik so ji med drugim začasno odvzeli registrske tablice. Izdali so ji plačilni nalog, sledi pa tudi obdolžilni predlog.

Le dobro uro kasneje, ob 9.40, pa so koprski policisti na istem območju ustavili še 37-letno voznico osebnega avtomobila, ki je v Padni, prav tako v coni z omejitvijo 30 km/h vozila s hitrostjo 70 km/h. Sledi obdolžilni predlog.