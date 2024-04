Slovenska bakla iz Lendave krenila na pot po Sloveniji

V Lendavi je na pot po Sloveniji krenila slovenska bakla, ki bo pred olimpijskimi igrami v Parizu na potovanju po državi tri mesece. V Lendavo jo je prinesel letošnji ambasador Jani Klemenčič. Na začetku poti so jo prišli pospremit še predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac ter podpredsednika Miran Kos in Katja Koren Miklavec.

Slovenska bakla je začela svojo dan po tem, ko so na antični Olimpiji prižgali olimpijski ogenj. Potovala bo po vseh slovenskih občinah in tudi po zamejskih območjih. Nazadnje bo obiskala občino Kranjska Gora in pot po Sloveniji zaključila 13. julija na Trgu olimpijcev v Mojstrani.

Bobinac je ob začetku njene poti v Lendavi za STA povedal, da je šport nekaj odličnega tudi zato, ker povezuje ves svet. »Sploh v Sloveniji je šport fenomen. Imamo toliko športnih uspehov, ki nam jih zavidajo tudi največje države. Še bolj pomembno kot tekmovanje in medalje pa je, da se s športom tudi na lokalni ravni ukvarja ogromno ljudi.«

Dodal je še, da je šport navdih za mlade, kar se mu zdi zelo pomembno. Ob tem je Bobinac izrazil tudi željo, da bi bilo v svetu več vrednot olimpizma - spoštovanja, prijateljstva in miru. »Bolj kot športnih uspehov si želim, da bi vsaj v času olimpijskih iger duh olimpizma prinesel tudi mir tistim, ki ga trenutno najbolj potrebujejo.« je še povedal.

Ambasador slovenske bakle Klemenčič, dobitnik prve slovenske olimpijske kolajne, pa je za STA povedal, da je počaščen, da so izbrali prav njega in mu dodelili čast, da je na pot ponesel slovensko baklo. Poudaril je tudi pomen obiska bakle po različnih slovenskih krajih: »Najpomembneje se mi zdi, da ti manjši kraji dobijo občutek, da niso pozabljeni in da se da, da lahko vsak uresniči svoje sanje.«

V treh mesecih bo slovensko baklo po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije nosilo okrog 10.000 nosilcev, skupno pa bo po Sloveniji naredila približno 8000 kilometrov.

Slovenska olimpijska plamenica po državi potuje drugič, prvič je bilo to leta 2021 pred igrami v Tokiu. Cilj projekta je širiti vrednote olimpizma in spodbujati enotnost.