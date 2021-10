Ali bo Mussolini po volitvah še častni občan Trsta?

V Adrii, mestu v Venetu, po katerem je bilo poimenovano Jadransko morje, je občinski svet začel postopek za preklic častnega občanstva Benitu Mussoliniju, ki mu je bilo podeljeno 22. maja 1924. Župan Omar Barbierato je šele pred nekaj dnevi izvedel za »neslavnega« častnega občana in takoj ukrepal. Mussolini bo tako v kratkem ob častno občanstvo, istočasno pa bo za častnega občana Adrie imenovan socialistični poslanec Giacomo Matteotti, rojen v kraju Fratta Polesine le nekaj kilometrov od Adrie, ki so ga fašisti ubili 20 dni potem, ko je Mussolini postal častni občan tistega mesta.

Fašistične oblasti so leta 1924, ob desetletnici začetka prve svetovne vojne, dejansko prisilile italijanske občine, naj podelijo dučeju častno občanstvo, kar je velikanska večina občin tudi storila. Po drugi svetovni vojni so številne občine Mussoliniju preklicale častno občanstvo, a ne vse. Trst, mesto razglasitve rasnih zakonov in Rižarne, je med tistimi, ki imajo še vedno fašističnega diktatorja za častnega občana.

Čez slaba tri leta, maja 2024, bo poteklo sto let od podelitve častnega občanstva mesta Trst Benitu Mussoliniju. Obletnica bo potekala v mandatu, ki se bo začel po oktobrskih volitvah. Bo Mussolini takrat še častni občan Trsta? To smo vprašali deset županskih kandidatov.

Za preklic častnega občanstva se jih je izreklo sedem, trije so se izognili odgovoru ali so bili proti preklicu.