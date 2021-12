Ali je Slovenija res »vazal« Nemčije?

Ernesto Galli della Loggia sodi med najbolj ugledne italijanske politologe, napisal je veliko knjig in esejev in se redno oglaša v dnevniku Corriere della Sera. V času pandemije je Galli della Loggia posebej kritičen do upravnega ter političnega ustroja dežel, češ da imajo preveč moči, delujejo vsaka po svoje in razpršeno ter niso v sozvočju s centralno oblastjo. Z leti se je po njegovi oceni v Italiji razvil neke vrste deželni federalizem, ki je v bistvu razklal državo na dvoje in še dodatno poglobil razlike med Severom in Jugom.

Severovzhod Italije, v katerega sodi tudi Furlanija - Julijska krajina, si po mnenju Gallija della Loggie dela utvare, da bo lahko sam kljuboval izzivom današnjega časa. »Ta razviti del Italije se ne zaveda, da sam ne bo prišel nikamor. Takšna samozadostnost bi privedla do tega, da bi to območje postalo edino neka velika Slovenija, večni vazal Nemčije«, piše politolog v Corriere della Sera.

Galli della Loggia je torej za bežno omembo Slovenije segel v čas fevdalizma, ko so bili vazali podrejeni gospodom in svojim zaščitnikom fevdalcem ostali zvesti do konca življenja. Res je, da je Slovenija gospodarsko gledano v marsičem odvisna od Nemčije predvsem glede izvoza izdelkov (npr. avtomobilska industrija), primerjava s fevdalizmom in takratnim vazalstvom pa nima ne repa ne glave.