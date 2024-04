Atene zasenčil saharski pesek

Medtem, ko se nad zahodnim Sredozemljem zadržuje globoka višinska dolina z arktičnim zrakom, so južni tokovi na njenem vzhodnem robu nad Atene ponesli ogromne količine saharskega peska, ki je zasenčil grško prestolnico in jo odel v oranžno barvo. Zaradi visokih temperatur in visokih koncentracij prahu PM 10 poročajo o zadušljivem ozračju, pristojne oblasti pa so ljudi z boleznimi dihal, podobno kot pred nedavnim dogajanjem pri nas, pozvale k previdnosti. Gre za enega najhujših oblakov saharskega prahu nad Atenami od leta 2018, ki med drugim omejuje vidljivost.