Almina biografija med finalisti seznama Hotlist 2020

Prva nemška biografija o svetovni popotnici Almi M. Karlin z naslovom Alma M. Karlin – Mit Bubikopf und Schreibmaschine um die Welt izpod peresa največje raziskovalke Almine zapuščine in njene prevajalke Jerneje Jezernik se je uvrstila med 30 finalistov seznama Hotlist 2020. Knjiga je bila izvirno napisana v nemščini, letos marca je izšla pri avstrijski založbi Drava. Kot so zapisali pri Javni agenciji za knjigo RS, seznam desetih knjig Hotlist vsako leto pripravi žirija neodvisnih strokovnjakov izmed naslovov 170 neodvisnih založb iz stomilijonskega nemškega govornega področja. Na podlagi priporočil strokovnjakov na Hotlist 2020 uvrstijo najboljših 30 knjig neodvisnih nemških, avstrijskih in švicarskih založb. Za finaliste do 20. avgusta poteka glasovanje na povezavi https://www.hotlist-online.com/die-hotlist-kandidaten-2020/; žirija bo pri svoji končni izbiri upoštevala tudi oddane glasove.

Celjanka Alma M. Karlin velja za eno največjih popotnic vseh časov. Vzgojena je bila kot Nemka in tudi svoje knjige pisala v nemščini. Med letoma 1919 in 1927 je sama prepotovala svet in se po poti preživljala z lastnim delom. Obvladala je devet tujih jezikov. Slavo in uspeh, o katerih je sanjarila kot mlado dekle, ji je prinesla potopisna trilogija, ki je izšla med letoma 1929 in 1933.

