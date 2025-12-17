Inštitut 8. marec v evropskem parlamentu zmagal bitko za varen splav

Evropski parlament je danes podprl pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav po vsej Evropi, ki jo je sprožil slovenski Inštitut 8. marec. Na plenarnem zasedanju v Strasbourgu je za resolucijo v podporo pobudi glasovalo 358 evroposlancev, 202 sta bila proti, 79 pa vzdržanih. Nezavezujoča resolucija med drugim poziva Evropsko komisijo k vzpostavitvi prostovoljnega finančnega mehanizma, ki bi omogočil zagotavljanje varnih umetnih prekinitev nosečnosti vsem ženskam, ki v svojih državah glede na nacionalno zakonodajo nimajo dostopa do tega. Ta opozarja tudi, da v številnih delih Evrope ženske še vedno nimajo polnega dostopa do splava, kar jih izpostavlja tveganju telesnih poškodb ter finančnemu in duševnemu pritisku.

Evropska komisija je pobudo za varen in dostopen splav za vse ženske v EU, ki jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov držav članic, v obravnavo sprejela 1. septembra. Za odgovor nanjo ima čas do začetka marca 2026. V odgovoru bodo sporočili, ali bodo sprejeli kakšne ukrepe ali ne.

Desnica krmarila proti

Poslanci so danes sicer imeli na mizi še štiri resolucije proti pobudi My Voice, My Choice, ki jih je vložila desnica. Najprej so glasovali o resoluciji poslancev iz desnosredinske EPP in desnih Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), pod katero je skupaj z več kot 30 poslanci podpisanih tudi vseh pet slovenskih evroposlancev iz vrst Evropske ljudske stranke. Ta resolucija ni bila sprejeta. Podprlo jo je namreč 241 poslancev, 356 jih je bilo proti, 48 vzdržanih. Resolucije proti pobudi so vložili še v skrajno desnih političnih skupinah Domoljubi za Evropo (PfE), Evropski konservativci in reformisti (ECR) ter Evropa suverenih narodov (ESN). Ker je resolucija v podporo pobudi prejela zadostno podporo, o teh protiresolucijah parlament ni glasoval.