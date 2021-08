Alojz Rebula ima doprsni kip

Pred župnijsko cerkvijo sv. Helene v Loki pri Zidanem Mostu so včeraj dopoldne (v nedeljo, 22. avgusta) odkrili doprsni kip Alojza Rebule, delo kiparja in nekdanjega ministra za kulturo Zorana Pozniča. Slovesnosti so se ob lepi množici Rebulovih sorodnikov in prijateljev iz Trsta med drugim udeležili predsednik republike Borut Pahor, minister za kulturo Vasko Simoniti in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch. Prisotnih je bilo tudi več domačinov iz Loke, med katerimi je bil tržaški pisatelj zelo priljubljen. Blagoslov kipa in sveto mašo je vodil kardinal dr. Franc Rode, odkrila pa sta ga predsednik republike Borut Pahor in predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Peter Štih. Kip stoji ob obeležjih Primoža Trubarja in Dragotina Ferdinanda Ripšla.

Slovesnost z odkritjem in blagoslovom kipa je ob pomoči krajanov, domačih društev in lokalne skupnosti potekala pod okriljem Župnije Loka pri Zidanem Mostu, ob izjemnem prizadevanju domačega župnika Janeza Furmana.

Rebula, ki se je rodil leta 1924 v Šempolaju in mnoga leta poučeval latinščino in grščino na slovenskem liceju v Trstu, je zadnja leta življenja do smrti leta 2018 preživel v Loki pri Zidanem Mostu, rojstnem kraju žene Zore Tavčar, kjer je tudi ustvarjal.