Izglasovali najbogatejši deželni poletni rebalans doslej

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je danes v zgodnjih jutranjih urah, točneje ob petih, z glasovi desnosredinske večine in ob nasprotovanju opozicije izglasoval skoraj 1,4 milijarde evrov vreden poletni rebalans proračuna za leto 2024, ki velja za doslej najbogatejši tovrsten finančni manever. Med glavnimi postavkami, ki so v teku obravnave dobile dodaten denar na podlagi večjega števila popravkov (vloženih jih je bilo okoli 700, od tega polovica s strani deželne vlade oz. večine), velja omeniti npr. proizvodne dejavnosti in turizem, za kar je namenjenih 200 milijonov evrov, dalje kmetijstvo (90 milijonov), okolje in energetiko (70 milijonov), infrastrukturo in prevoze (318 milijonov), kulturo in šport (75 milijonov), izobraževanje, delo in družinske politike (65 milijonov), zdravstvo in socialo (175 milijonov), lokalno samoupravo, varnost in manjšinske jezike (184 milijonov) in premoženje (30 milijonov evrov). Po prepričanju večine gre za dokument z zelo jasnimi izbirami in smernicami, medtem ko opozicija meni, da je rebalans sicer zajeten, vendar je v njem bore malo inovativnega.

V okviru rebalansa je bilo izglasovano tudi določilo, da dežela brezplačno prenese lastništvo Narodnega doma pri Sv. Ivanu v Trstu na Fundacijo Narodni dom, ki je odraz krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij. To v okviru desetega člena dokumenta, posvečenega področju premoženja, ki ga je pri glasovanju ob vzdržanju opozicije podprl svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani, ki se je v avli tudi zahvalil pristojnemu odborniku Sebastianu Callariju za ukrep.

V okviru devetega člena, ki obravnava področja lokalne samouprave, varnosti, priseljevanja in manjšinskih jezikov, pa je dežela porazdelila še preostali denar iz postavke zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, pri čemer je 245.000 evrov namenjenih izvedbi raznih obnovitvenih, vzdrževalnih in drugih del na objektih, kjer delujejo razne slovenske ustanove in organizacije, 225.000 evrov pa za nadaljevanje dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter delovanja krovnih organizacij. Iz prve postavke bo Slovensko stalno gledališče prejelo 150.000 evrov, AŠD Zarja iz Bazovice 55.000 evrov, Jadralni klub Čupa iz Sesljana 20.000 evrov in Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 20.000 evrov. Iz druge postavke pa bo po 50.000 evrov šlo Slovenskemu izobraževalnemu konzorciju in Mladinskemu domu iz Gorice, 15.000 evrov goriškemu Kinoateljeju, po 55.000 evrov pa SKGZ in SSO. Poleg tega je dežela sklenila dodeliti ZSŠDI izredni prispevek v višini 20.000 evrov za sodelovanje na letošnji Europeadi. ZSŠDI bo na podlagi edinega sprejetega popravka svetnika Pakta za avtonomijo Massima Moretuzza k temu členu skupaj s Furlanskim športnim društvom (Associazion sportive Furlane) tudi deležen prispevka 30.000 evrov za organizacijo manjšinskega športnega srečanja v letu 2025. Deželna skupščina pa je med drugim sprejela tudi popravek svetnika Naprej, Italija Roberta Novellija, ki namenja 35.000 evrov v korist rezijanščine in jezikovnih različic v Nadiških, Terskih in Kanalski dolini.