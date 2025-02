Amfora je izginila v Ogleju, našli so jo v Trentu

Videmski karabinjerji, pristojni za varovanje kulturne dediščine so arheološkemu muzeju v Vidmu po več kot 60 letih vrnili rimsko glineno amforo iz prvega stoletja po našem štetju. Dragoceno arheološko najdbo so leta 1961 ukradli neznanci, karabinjerji so jo našli v Trentu v stanovanju nekega moškega.

Glinena vaza, visoka 65 centimetov, se je ohranila v odličnem stanju. Na njej je celo visela tablica z datumom 20. 11. 1961. To je dan, ko so jo neznanci ukradli ravno v Ogleju, kamor se je sedaj dragocenost vrnila.

Sodišče v Trentu je odredilo takojšen zaseg amfore, ki so jo prevzeli karabinjerji in tako preprečili, da bi se poškodovala ali razbila. Po zasegu so jo vrnili tja, kjer so jo našli, v Oglej, ki je bil za časa starega Rima izredno pomembno mesto.