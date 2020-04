Ana Roš, veleposlanica slovenske kulinarike

Največji italijanski dnevnik Corriere della sera je v sredini kulinarični prilogi Cook daljši članek posvetil kuharski mojstrici Ani Roš, ki vodi kuhinjo znamenite restavracije Hiša Franko v Kobaridu in si je pred leti priborila naslov najboljše chefinje na svetu. Že pred koronavirusnimi ukrepi jo je obiskal novinar Gabriele Principato, ki se tudi podpisal pod članek.

Anoreksija sicer ni tema, ki bi se običajno pojavljala v člankih o kulinariki, a novinarju je kuharska mojstrica spregovorila tudi o tej bolezni, ki jo je prizadela tako v najstniških kot v odraslih letih. »Ni me sram o tem pripovedovati. Je namreč ena od izkušenj, ki so oblikovale moje življenje in z njim moje kuhanje,« mu je povedala Ana Roš. Koronavirusna pandemija je kot vse ostale gostinske lokale v Sloveniji tudi Hišo Franko prisilila, da zapre svoja vrata, a ob Ani Roš so ostali vsi sodelavci, ki prihajajo iz celega sveta. »Nihče ni hotel oditi domov, razumeli so, da če tega lockdowna ne spremenimo v priložnost, potem ni prihodnosti,« je novinarju povedala, ko jo je po obisku poklical, da bi članek dopolnil s svežimi podatki. Vsakodnevno nabirajo sestavine in razvijajo nove recepte, kot so krekerji iz kopriv, lokalni mlekarni pa pomagajo tako, da odkupujejo mleko, s katerim pripravljajo mlečne izdelke z dolgim rokom trajanja, kot so fermentirana skuta in starani siri.

Kuharsko mojstrico Ano Roš opisujejo kot žensko, ki je vajena izzivov. Bila je namreč članica jugoslovanske mladinske reprezentance v alpskem smučanju, študirala je diplomacijo in sanjala, da bo postala veleposlanica. »Uspelo bi mi. Še danes, ko kaj ne gre, mi po 16 urah v kuhinji postane žal, da sem to pot opustila. A potem se spomnim na vsa zadoščenja, na stranke, ki prepotujejo desettisoče kilometrov, da bi poskusili moje jedi,« pove.

Prelomni trenutek je bil, ko so ji s platforme pretočnih vsebin Netflix ponudili, da bi o njej posneli del dokumentarne nadaljevanke Chef’s Table. Ko so objavili dokumentarec, so obiski spletne strani Hiše Franko poskočili z 200 na 10 tisoč, poštni predal je prekipeval, telefon je neprestano zvonil, deževale so rezervacije in prošnje za intervjuje. »Sestavila sem ekipo, ki je stremela k popolnosti. Če nas je bilo prej 12, se je število potem potrojilo,« pove Ana Roš. Svet je tako izvedel za kobariški kulinarični biser in začele so prihajati tudi lovorike: Hiša Franko je iz leta v leto napredovala na lestvici najboljših restavracij na svetu, Ani pa je naposled pripadlo celo žezlo najboljše chefinje na svetu.

Vztrajno so ji ponujali, naj zamenja Carla Cracca pri vodenju italijanske kulinarične oddaje Masterchef, »nekaj časa so me klicarili dvakrat dnevno in mi ponujali neverjetne vsote.« A odklonila je in ni ji žal. Ni namreč želela, da bi ljudje v Hišo Franko prihajali, ker bi jih ona zanimala kot javna osebnost. Naj bo hrana tista, ki privablja. Ob članku so objavili tri njene recepte: beli šparglji z jajcem in salamo, wild tacos s svinjsko vratovino in bao cmoki s pastramijem, gobami in dišavami. Pa dober tek!